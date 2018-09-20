Четверг, 20 Сентября 2018 16:02

АрмИнфо. По случаю 27-ой годовщины независимости Республики Армения президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев направил поздравительное послание президенту Республики Армену Саркисяну. Как сообщает пресс-служба президента, глава Казахстана, поздравляя президента Армении, выразил уверенность, что прочные традиции дружбы и взаимопонимания, сложившиеся между двумя странами, будут и в дальнейшем служить надёжной основой для расширения плодотворного сотрудничества на благо народов Казахстана и Армении.

Напомним, что 21 сентября Армения отмечает День независимости. Постановлением Верховного Совета Армении 21 сентября 1991 года был

проведен референдум о выходе из состава СССР и установлении независимой государственности. 94,99% граждан республики, принявших в нем участие, проголосовали "за". Через два дня, 23 сентября Верховный Совет провозгласил Армению независимым государством. После провозглашения независимости Верховным Советом десятки стран признали Республику Армения. Первой, еще до провозглашения независимости, 14 августа 1991 года это сделала Литва. Затем в течение 1991 года еще 47 государств признали независимость Армении.