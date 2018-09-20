Четверг, 20 Сентября 2018 16:01

АрмИнфо. В Армении есть необходимость кардинально изменить структуру экономики страны. Об этом 20 сентября на заседании правительства заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, комментируя представленный депутатами Национального Собрания РА проект поправок в законе "О лотереях" и в пакете смежных законов.

Представивший проект поправок министр финансов РА Атом Джанджугазян отметил, что депутаты НС РА Наира Зограбян и Ален Симонян предложили перенести игровые автоматы и другие азартные игры, включая тотализаторы в строго определенные места - в Цахкадзор, Севан, Джкермук и Мегри. Кроме того, предлагается установить возрастной ценз, ограничить участие в игре лиц, признанных недееспособными, заблокировать сайты организаторов азартных игр в общественных местах и установить ограничения на отплату наличными средствами. Исполнительный орган также потребует предоставление финансовых гарантий для защиты интересов участников игр. Правительство считает целесообразным установить гарантию в размере госпошлины, а именно - в 500 миллионов драмов. Министр согласился, что нововведение может привести к сокращению количества организаторов казино и игр с выигрышем, хотя рисков для государственного бюджета с учетом четко зафиксированных выплат в 500 млн драмов не видит.

В ответ премьер-министр отметил, что в настоящее время локомотивами армянской экономики являются сельское хозяйство, экспорт руды и игорный бизнес. "Страна превратилась в казино под открытым небом. Надо сломать эту структуру, сделав упор на производство высокотехнологичной продукции, развитие сферы информационных технологий, конкурентной пищевой и легкой промышленности", - подчеркнул Никол Пашинян, добавив, что нынешняя структура экономики не может быть эффективной. "Это абсурд. С одной стороны, мы имеем 30%-ое бедное население, а с другой - пропагандируется игромания", - заявил он, призвав внести запрет на размещение игровых автоматов и на газовых заправках.