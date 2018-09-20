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|Премьер-министр РА: Необходимости в отдельном законе об определении дня Еревана нет
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|Зограб Мнацаканян: Риторика президента Азербайджана не способствуют мирному разрешению карабахского конфликта
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|Сидоров: Армения не обращалась за помощью к ОДКБ в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской госгранице
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|Никол Пашинян: Состоятся ли досрочные выборы в парламент или нет - решать не мне, и не представителям РПА, а гражданам Армении
|Премьер-министр: Многие политические силы сами лишили себя возможности участвовать в революционном процессе
|Никол Пашинян: Мы не хотим, чтобы наш народ бедствовал и нуждался в предвыборных взятках
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|Полиция Армении предупреждает, что с 20-го по 21-ое сентября в Ереване будут перекрыты ряд улиц
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|Министр ЕЭК: Армения нуждается в создании отдельных механизмов таможенного контроля
|Полиция Армении: Мы не были осведомлены, что одному из кандидатов в мэры Еревана угрожают убийством
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АрмИнфо.Организация встречи премьер- министра Армении Никол Пашинян и президента США Дональда Трампа требует времени. Об этом 20 сентября заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян журналистам.
В частности, по его словам, армянская сторона работает над вопросом, но процесс требует времени. Как указал глава армянского МИД, есть
разные площадки для совместной работы с США. "Вопрос встречи Пашинян-Трамп должен прийти к своей развязке, о чем будет информирована общественность",- заявил он.
Вместе с тем, воздержавшись называть сроки возможных двусторонних переговоров на высшем уровне, Мнацаканян лишь отметил, что не стоит надеяться на скорую встречу. "В настоящее время не могу предугадать, что эта встреча так второпях состоится", - отметил глава МИД Армении. Еще в конце июля сообщалось, что есть намерение организовать встречу лидеров Армении и США Никола Пашиняна и Дональда Трампа. Посол США в РА Ричард Миллс подчеркнул в беседе с журналистами, что рассматривается возможность организации встречи Трамп-Пашинян на полях заседания Генассамблеи ООН. "Однако графики двух лидеров очень насыщены, и их администрации пытаются найти окно для встречи", - отметил дипломат, подчеркнув, что пока договоренности о встрече нет. Группа Конгресса по вопросам Армении направила письмо президенту США Дональду Трампу с призывом встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Отметим, что 73-я сессия Генеральной ассамблеи ООН открывается в Нью-Йорке 18-го сентября. Заседания высокого уровня начнутся 24 сентября
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|Раффи Ованнисян: Итоги выборов в Совет старейшин Еревана могут стать для многих сюрпризом.
|ЕСПЧ вынес очередное решение против Армении
|Сроки внедрения в Армении идентификационных карт будут продлены на 2 года
|Зограб Мнацаканян: Армения продолжает выполнять свои функции в ОДКБ, вне зависимости от того, будет реакция с ее стороны или нет
|Премьер-министр РА: Недопустимо, когда казино и игры с выигрышем являются локомотивом развития отечественной экономики
|Глава МИД Армении призвал не надеяться на скорую встречу Пашинян-Трамп - процесс требует времени
|Премьер-министр РА: Необходимости в отдельном законе об определении дня Еревана нет
|В ОДКБ обеспокоенны деятельностью НАТО и США в Кавказском регионе
|Напротив правительства Армении сложилась напряженная ситуация - митингующие пытались ворваться в здание, к ним вышел премьер Пашинян
|Зограб Мнацаканян: Риторика президента Азербайджана не способствуют мирному разрешению карабахского конфликта
|Микаел Манукян: Вместо здоровой и цивилизованной дискуссии звучат обвинения и оскорбления в адрес кандидатов
|Прогноз: На выборах в Ереване победит Никол Пашинян
|Министр: в любом случае ректор Госинститута театра и кино несет ответственность за коррупционные нарушения в ВУЗе
|Сидоров: Ситуация вокруг Юрия Хачатурова не имела отрицательного воздействия на деятельность ОДКБ
|Сидоров: Армения не обращалась за помощью к ОДКБ в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской госгранице
|Полиция Армении: Любые нарушения в ходе предвыборный кампании и в день выборов будут иметь серьезные юридические последствия
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|Армения проиграла очередное дело в ЕСПЧ
|С 22 сентября температура воздуха в Армении понизится на 2-3 градуса
|Партия "Оринац Еркир" приветствует предстоящие досрочные выборы в Национальное Собрание Армении
|В Генпрокуратуре Армении возбуждено второе уголовное дело по факту предложения избирательной взятки
|НАТО призвал Баку и Ереван активизировать усилия в направлении мирного разрешения нагорно-карабахского конфликта
|Глава СНБ Армении и посол Казахстана договорились углубить сотрудничество между правоохранительными органами двух стран
|Бако Саакян поздравил президента Южной Осетии с Днем независимости
|Электрические сети Армении предупреждают об отключениях 20-го сентября
|Ереван призвал сопредседателей МГ ОБСЕ обуздать Баку
|Никол Пашинян: Состоятся ли досрочные выборы в парламент или нет - решать не мне, и не представителям РПА, а гражданам Армении
|Премьер-министр: Многие политические силы сами лишили себя возможности участвовать в революционном процессе
|Никол Пашинян: Мы не хотим, чтобы наш народ бедствовал и нуждался в предвыборных взятках
|Германия выразила готовность к развитию эффективного сотрудничества с Арменией в оборонной сфере
|Армения готова к эффективному сотрудничеству с Советом Европы по правам человека
|Министр: Попуски вод из Севана находятся под жестким контролем
|В вопросе обеспечения чистоты Еревана власти прибегли к помощи общин
|Полиция Армении предупреждает, что с 20-го по 21-ое сентября в Ереване будут перекрыты ряд улиц
|Георгий Файвуш: Информация о том, что на территории рудника "Амулсар" растет гвоздика, занесенная в Красную книгу, не соответствует действительности
|Министр ИД Армeнии и Комиссар СЕ по правам человка обсудили перспективы сотрудничества
|Армения и Чехия обсуждают пути расширения военного сотрудничества
|Вопросы армяно-японского сотрудничества в сфере обороны обсудили Давид Тоноян и Джун Ямада
|В Тавуше от пули противника погиб военнослужащий-контрактник ВС Армении Айказ Матевосян
|Ральф Йирикян представил учащихся Школы лидеров модель бизнес-управления
|Министр ЕЭК: Армения нуждается в создании отдельных механизмов таможенного контроля
|Полиция Армении: Мы не были осведомлены, что одному из кандидатов в мэры Еревана угрожают убийством
|Арам Саркисян: Артак Зейналян собирается еще больше укрепить позицию премьер- министра, в случае если будет избран мэром Еревана
|Роберт Кочарян не примет участия в торжественном приеме в честь Дня независимости Армении
|В Ереване приветствовали подписание между Пхеньяном и Сеулом исторического соглашения
|Глава комиссии по государственно-правовым вопросам: Следует избегать любого вмешательства, направленного на препятствие деятельности СМИ
|Полиция Армении обнародовала окончательные списки избирателей на выборах в Совет старейшин Еревана
|Кочарян: Бывая в Крыму, у меня было четкое понимание, что большинство его населения ориентировано на Россию
|Геврок Костанян: Я не исключаю, что во время прежних властей имело место вмешательство в судебную систему
|Кочарян: Ответственность за 10 жертв первомартовских событий 2008 года, в первую очередь, лежит на тех, кто спровоцировал массовые беспорядки
|Кочарян об отношениях с Путиным: Мы были абсолютно честными друг с другом
|Геворк Костанян: Если в Армении прослушиваются телефоны глав СНБ и ССС, никто не может быть застрахован от незаконного вмешательства в его личную жизнь
|Роберт Кочарян считает, что новая власть в Армении хаотична, не разбирается в экономике и не имеет ясной программы действий, а он - полная противоположность этому
|Кочарян: Карабахский вопрос - не тема для митинговых обсуждений
|Кочарян обеспокоен участием Пашиняна в саммите НАТО
|Алиев в очередной раз подверг резкой критике власти Армении
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