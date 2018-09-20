Четверг, 20 Сентября 2018 14:26

АрмИнфо.Организация встречи премьер- министра Армении Никол Пашинян и президента США Дональда Трампа требует времени. Об этом 20 сентября заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян журналистам.

В частности, по его словам, армянская сторона работает над вопросом, но процесс требует времени. Как указал глава армянского МИД, есть

разные площадки для совместной работы с США. "Вопрос встречи Пашинян-Трамп должен прийти к своей развязке, о чем будет информирована общественность",- заявил он.

Вместе с тем, воздержавшись называть сроки возможных двусторонних переговоров на высшем уровне, Мнацаканян лишь отметил, что не стоит надеяться на скорую встречу. "В настоящее время не могу предугадать, что эта встреча так второпях состоится", - отметил глава МИД Армении. Еще в конце июля сообщалось, что есть намерение организовать встречу лидеров Армении и США Никола Пашиняна и Дональда Трампа. Посол США в РА Ричард Миллс подчеркнул в беседе с журналистами, что рассматривается возможность организации встречи Трамп-Пашинян на полях заседания Генассамблеи ООН. "Однако графики двух лидеров очень насыщены, и их администрации пытаются найти окно для встречи", - отметил дипломат, подчеркнув, что пока договоренности о встрече нет. Группа Конгресса по вопросам Армении направила письмо президенту США Дональду Трампу с призывом встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Отметим, что 73-я сессия Генеральной ассамблеи ООН открывается в Нью-Йорке 18-го сентября. Заседания высокого уровня начнутся 24 сентября