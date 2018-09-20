Четверг, 20 Сентября 2018 14:25

АрмИнфо.Необходимости в отдельном законе об определении дня Еревана нет. Об этом 20 сентября на заседании правительства заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, говоря о законодательной инициативе депутата Национального Собрания РА от фракции "Блок Царукян" Наиры Зограбян, предложившей внести поправки в закон "О праздниках и памятных датах".

По словам министра территориального управления и развития РА Сурена Папикяна, депутат предлагает провозгласить вторую субботу октября Днем Еревана. Однако, как отметил министр, в этот же день, согласно закону, в стране отмечается День таргманчац - профессиональный праздник переводчиков и день армянского алфавита. В этой связи, Сурен Папикян предложил отмечать День Еревана во второе воскресенье октября.

Однако, как заметил Никол Пашинян, согласно традиции, люди все равно будут отмечать праздник Эребуни-Ереван во вторую субботу октября. "Мы можем перенести празднование и на 1 января, но это ничего не изменит. Если мы принимаем закон, то пусть будет тот день, к которому привыкли люди. Я не считаю хорошей мыслью установление этого праздника законом", - отметил Никол Пашинян, подчеркнув, что правительство вообще не должно высказывать свою позицию по этому вопросу. "50 лет люди отмечали этот праздник, и никто не задумывался над вопросом об отсутствии закона, необходимости в котором нет", - заявил глава правительства.

Отметим, что в текущем году столица Армении отметит 2800-летний юбилей. Эребуни (Ереван) был основан в 782г. нашей эры на юго-востоке Армянского нагорья царем Аргишти Первым. Краеугольная плита, на которой высечен год основания Еревана хранится в музее Эребуни. День Еревана отмечается ежегодно в середине октября, начиная с 1968 года.