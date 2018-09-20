Четверг, 20 Сентября 2018 14:16

АрмИнфо.В ОДКБ убеждены, что высокий конфликтный потенциал в Кавказском регионе сохраняется. Об этом 20 сентября на пресс-конференции в Москве заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал- полковник Анатолий Сидоров.

"Фактором, осложняющим военно-политическую ситуацию в регионе, является деятельность США и НАТО по распространению своего влияния на Кавказе со ставкой на Грузию. Вопреки, Геополитическим интересам России, руководство НАТО не намерено отказаться от идеи принятия Грузии в состав Альянса. В этой связи, Брюссель оказывает всестороннюю помощь Тбилиси в подготовке личного состава Вооруженных сил, в совершенствовании военной инфраструктуры", - констатировал генерал-полковник.

При этом он добавил, что кроме этого, на территории Грузии проводятся многонациональные мероприятия по оперативной и боевой подготовке в соответствии с планом НАТО. Сидоров проинформировал, что основным спонсором Грузии в сфере военного строительства также выступает США. "Только за последние два года грузинской стороне была оказана финансовая помощь в размере более $100 млн. Очевидно, что в данных условиях грузинское руководство будет поддерживать любые антироссийские устремления Вашингтона, создавая тем самым в данном регионе источник угроз военной безопасности России и ОДКБ в целом", - резюмировал начальник Объединенного штаба.