Четверг, 20 Сентября 2018 14:08

АрмИнфо. Напротив правительства Армении сложилась напряженная ситуация - проводящие напротив здания кабмина акцию протеста арцвашенцы пытались прорваться в здание, однако сотрудники службы безопасности преградили им путь.

Как сообщает корреспондент АрмИнфо с места события, митингующие колотили двери и окна здания правительства. К ним вышел премьер Пашинян. Переговоры между главой кабмина и арцвашенцами продолжаются.

Отметим, что арцвашенцы, которые покинули анклав во время карабахской войны и переехали в Чамбарак, требуют от правительства компенсации для улучшения своих жилищных условий.