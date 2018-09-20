Четверг, 20 Сентября 2018 14:07

АрмИнфо. Риторика президента Азербайджана Ильхама Алиева о премьер-министре Армении не способствуют мирному разрешению карабахского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 20 сентября в беседе с журналистами комментируя недавние слова Алиева о том, что "в Армении появился новый диктатор".

Между тем, по словам главы внешнеполитического ведомства РА, армянская сторона намерена продолжить работы, направленные на установление мира и мирное урегулирование конфликта.

Ранее, азербайджанские СМИ сообщали о том, что на встрече с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером Ильхам Алиев призвал не быть равнодушным к политической ситуации в Армении, обратить внимание на <массовые нарушения прав человека, аресты политических оппонентов и формирование в Армении нового режима диктатуры>.