Четверг, 20 Сентября 2018 14:02

АрмИнфо.Предвыборная кампания в Совет старейшин Еревана протекает в естественном русле, однако в соцсетях сложилась неестественная и накаленная атмосфера - всех несогласных с курсом премьера Никола Пашиняна клеймят позором и оскорбляют. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил кандидат в мэры Еревана от партии АРФ "Дашнакцуюн" Микаел Манукян.

"Вместо здоровой и цивилизованной дискуссии звучат обвинения и оскорбления. А кандидат от блока "Мой шаг" Айк Марутян вообще разделил общество на "черных" и "белых"", - отметил Манукян.

При этом он подчеркнул, что вне зависимости от того, какими будут результаты выборов, все политические силы должны совместными усилиями решить проблемы столицы. "Одно я могу сказать точно, что наши соотечественники не ошибутся, если доверятся нашей профессиональной и молодой команде, которая предлагает реалистичные программы и готова внести свой вклад в решение проблем Еревана", - заключил кандидат.

Отметим, что 23 сентября состоятся выборы в Совет старейшин Еревана, кандидатом от партии АРФ <Дашнакцутюн" является Микаел Манукян. В выборах также принимают участие: блок "Луйс" с министром юстиции Артаком Зейналяном, блок "Мой шаг" с актером Айком Марутяном, партия "Реформисты" с режиссером Артаком Аветисяном. Партия "Наследие" представила кандидатуру Раффи Ованнисян. Блок "Ереванская общественность" представил на пост мэра архитектора Анаит Тарханян. "Передовиком" от Демократическо-либерального союза Армении стал - Геворк Сандалян. Партию "Еркир цирани" возглавляет - Заруи Постанджян. Список партии "Демократический путь" возглавил - Мануел Гаспарян, партии "Оринацеркир>"- Мгер Шахгельдян, "Ереванцы" - депутат Арарат Зограбян, а партию "Процветающая Армения" - депутат Наира Зограбян.