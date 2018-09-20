Четверг, 20 Сентября 2018 14:01

АрмИнфо.На выборах ереванского мэра 23 сентября победит Никол Пашинян. Подобное мнение выразил АрмИнфо международный эксперт, экс-председатель парламентской комиссии по внешним связям Ованес Игитян.

"Главной ошибкой участников выборов и экспертов, является попытка оценить предстоящие экстраординарные выборы мэра Еревана ординарными ситуациями и методами. Меж тем - это не борьба программ, это не соперничество биографий и опытов. Выборы нужно рассматривать сквозь призму революции, призму имевшей место смены власти. Мы все знаем, что система управления Ереваном полностью коррумпирована. И она всегда работала на каких-то людей выполняя политические заказы", - отметил он.

Соответственно, на взгляд эксперта, предстоящие выборы в Ереване в первую очередь следует рассматривать как возможность ломки, уничтожения этой порочной системы. Как продолжение апрельских и майских событий. В этом свете, Игитян прогнозирует, что на выборах мэра Еревана ереванцы проголосуют за премьер-министра страны Никола Пашиняна.

"И это при всем моем уважении к остальным участникам выборов. К примеру, Артак Зейналян на моей памяти единственный порядочный министр юстиции Армении. И я бы очень хотел, чтобы он продолжил то что начал на этом посту. И бы очень хотел, чтобы в Совете старейшин Еревана были представители самых разных политических сил. Это лишь поможет мэру правильно вести город и лишь прибавят своим присутствием конструктивности управлению Ереваном", - подытожил эксперт.

Внеочередные выборы в Совет старейшин Еревана состоятся 23-го сентября. Для избрания на пост мэра первого номера той или иной партии или блока требуется более 50% мандатов. В выборах участвуют четыре блока и восемь партий. Блок "Мой шаг" - первый номер- Айк Марутян, блок "Луйс" - Артак Зейналян, партия "Процветающая Армения"

- Наира Зограбян, блока "Общественность Еревана" - Анаит Тарханян, блока "Ереванцы" - Арарат Зурабян, партия "Еркир цирани" - Заруи Постанджян, партия "Наследие" - Раффи Ованнисян, АРФ "Дашнакцутюн" - Микаел Манукян, партия "Айк" - Геворк Овсепян, Партии реформистов - Артак Аветян, партия "Оринац еркир" - Мгер Шахгельдян, партия "Демократический путь" - Мануэль Гаспарян.