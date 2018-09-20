Четверг, 20 Сентября 2018 14:01

АрмИнфо.В случае подтверждения информации о коррупционных схемах в Ереванском государственном институте театра и кино ректор ВУЗа увольнением не отделается. Об этом заявил глава министерства образования и науки Армении Араик Арутюнян 20 сентября в беседе с журналистами.

По словам Арутюняна, министерство в рамках своих полномочий попытается выяснить вовлеченность ректора в заявленных следствием махинациях. Но на сегодня, как указал министр, уже можно сказать, что помимо всего прочего, вопрос заключается в ответственности ректора ВУЗа за качество управления образовательного учреждения. "Если даже он не вовлечен в эти коррупционные схемы, он, как и любой руководитель, ответственен за эти действия, поскольку они существовали в возглавляемом им ведомстве", - заявил он.

Как пояснил Арутюнян, уголовное дело по данному факту было возбуждено на основе заявления-жалобы, поступившего в министерство. На все подобные заявления, в том числе о возможном сборе денег в школах, Минобразования и науки будет реагировать аналогичным образом, отметил министр.

Напомним, что 17 сентября 2018 года Полиция распространила заявление, согласно которому по результатам предварительного следствия удалось выяснить, что в 2012 - 2016 гг. преподаватель английского языка института был назначен проректором по кадрам, международному сотрудничеству и межвузовским делам. Фактически он не преподавал, но при этом получал зарплату, она составила примерно 3500000 драмов. Кроме того, выяснилось, что жена проректора и племянница другого проректора числились на кафедре. Они фактически не работали, но получали зарплату, а позже были отправлены в декрет. В результате было растрачено около 900 тыс. драмов (почти 2000 долларов). Также выяснилось, что с января 2016 года проректор института, без обоснованной необходимости, якобы для нужд института, подписал договор об аренде транспортного средства с супругой одного из проректоров. Автомобиль использовал проректор, а из финансовых средств института на аренду машины и зарплату водителю было израсходовано около 8 млн 150 тыс. драмов (около 16 тыс. 979 долларов). По факту возбуждено уголовное дело.

В результате с утра 19 сентября группа студентов Ереванского государственного института театра и кино объявила забастовку. Они требуют отставки ректора ЕГИТК Давида Мурадяна и руководящего состава института. В акции протеста принимают участие и некоторые преподаватели вуза. Между тем, как заявил Давид Мурадян, пока правоохранительные органы не дали окончательной оценки, я не собираюсь подавать в отставку. По его словам, нет того количества протестующих студентов, требования которых он бы удовлетворил. <Сколько человек объявили забастовку? Наверное, 20, 30 или 40 человек. В этом вузе образование получают примерно 800 студентов. Так что позвольте к понятию <забастовка> подойти с определенными оговорками>, - сказал Мурадян.