Четверг, 20 Сентября 2018 13:59

АрмИнфо.Ситуация вокруг Генсека ОДКБ Юрия Хачатурова не имела отрицательного воздействия на деятельность Организации. Об этом 20 сентября на пресс-конференции заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Так, на вопрос, сказалась ли ситуация вокруг Хачатурова на деятельность Организации и чем все завершилось, Сидоров, в частности, сказал: "Я не уполномочен комментировать вообще по Генсеку ОДКБ. Об этом, множество раз, в том числе в различных СМИ было сказано. Вопрос решается в соответствии с тем регламентом, который установлен в Организации. Как он будет решен - это прерогатива глав государств ОДКБ. Но, на проведение учений, ситуация никоим образом не отразилась. Юрий Григорьевич Хачатуров на рабочем месте, мы с ним постоянно общаемся. Поэтому все идет в плановом порядке, и никаких отрицательных воздействий на наши планы нет. Ни в коем случае".

Напомним, что Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров обвиняется в свержении конституционного строя по так называемому "делу 1 марта 2008 года". В то время он занимал пост главы Ереванского гарнизона. Решением суда от 28-го июля он был арестован, а затем освобожден под залог в размере 5 млн драмов. По тому же делу проходят 2-й президент Армении Роберт Кочарян и экс-глава Министерства обороны РА Микаэл Арутюнян, объявленный в розыск. 2 августа Специальная следственная служба заявила, что избранная в отношении Юрия Хачатурова мера пресечения не является препятствием для того, чтобы он на определенное время отсутствовал из Армении. Вместе с тем, в ССС не детализировали допустимый срок его отсутствия.

Официальный Ереван предложил коллегам из ОДКБ рассмотреть возможность заменить кандидатуру генсека ОДКБ от Армении в связи с уголовным преследованием Юрия Хачатурова.