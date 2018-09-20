Четверг, 20 Сентября 2018 13:58

АрмИнфо.Армения не обращалась за помощью к ОДКБ в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской госгранице. Об этом 20 сентября на пресс-конференции заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

"На сегодняшний день, стороны конфликта сами разбираются с ситуацией, и никаких обращений в адрес ОДКБ по этому поводу со стороны Армении не было. Поэтому и силовой потенциал ОДКБ не может быть применен по определению. Я думаю, что без применения сил КСОР ОДКБ, конфликтующие стороны на месте разберутся. И желательно, чтобы это было сделано мирным путем", - подчеркнул Сидоров.

В свою очередь пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнединов, коснувшись ситуации на армяно-азербайджанской государственной границе, процитировал слова пресс-секретаря МИД Армении Тиграна Балаяна по части того, что Ереван проинформировал сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Личного представителя действующего ОБСЕ и другие международные структуры, и что в ОДКБ она не обращалась. Зайнетдинов выразил убеждение в том, что данное заявление МИД Армении полностью снимает вопрос с повестки.

Отметим, что в последнее время Азербайджан регулярно обстреливает армяно- азербайджанскую государственную границу, в том числе и населенные пункты. На прошлой неделе от пули противника был ранен 60-лететний мирный житель приграничного района Коти, а уже вчера смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий контрактник ВС Армении.