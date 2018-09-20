Четверг, 20 Сентября 2018 13:58

АрмИнфо. Полиция Армении надлежащим образом подготовилась к выборам в Совет старейшин Еревана, в том числе уточнила избирательные списки. Об этом говорится в заявлении полиции РА.

В заявлении полиции, в частности, говорится: "Сотрудники структуры, как во время предвыборной агитации, так и в день выборов будут осуществлять свою деятельность исключительно в рамках закона. В тоже время мы надеемся, на содействие нашей общественности, политических сил, гражданских организаций и всех наших соотечественников. Мы призываем все политически силы осуществлять свои действия в рамках закона, проявляя сдержанность и терпимость, тем самым содействуя работе полиции. Мы также призываем общественные организации, граждан РА оставаться верными принципам революции любви и взаимопонимания, но при этом быть нетерпимыми к любым нарушениям закона. В случае нарушения закона мы призываем вас воспользоваться нашей горячей линией, и заверяем, что все нарушения, осуществленные в предвыборный период и день выборов, будут иметь юридические последствия. Никто не будет в привилегированном положении, так как это не просто очередные выборы, эти выборы решат будущее наших детей. Мы уверены, что наше общество также заинтересовано в справедливых выборах, без каких-либо нарушений".

Отметим, что 23 сентября в Ереване состоятся выборы в Совет старейшин.