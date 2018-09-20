Четверг, 20 Сентября 2018 13:57

АрмИнфо.Министр образования и науки Армении Араик Арутюнян опроверг информацию о своей предстоящей отставке. "Если вы следили, подобных фейковых новостей множество", - заявил он журналистам 20 сентября после заседания правительства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что, якобы, в ближайшее время с должностью распрощается начальник Специальной следственной службы Сасун Хаатрян и будет выражено недоверие генеральному прокурору Армении. Сообщалось также об отставке министра науки и образования Араика Арутюняна. По сведениям газеты, Араик Арутюнян будет <назначен> ректором Ереванского государственного университета (ЕГУ), должность министра образования и науки займет его заместитель Ованнес Ованнисян, "который в последнее время вел <серьезную борьбу> с бывшим директором Музея-института Геноцида армян Айком Демояном".