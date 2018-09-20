Четверг, 20 Сентября 2018 13:56

АрмИнфо. Европейский суд по правам человека вынес очередное решение против Армении на этот раз в рамках дела 1 марта 2008 года, по которому гражданин РА Мушег Сагателян был осужден на лишение свободы сроком на 5 лет за оказание сопротивления представителю власти и незаконное хранение оружия.

В вердикте ЕСПЧ, в частности, отмечается, что во время следственных мероприятий в отношении Сагателяна было применено насилие, не соблюдались его законные права и свободы, и его арест был незаконным. С учетом этого, ЕСПЧ принудил Армению выплатить Сагателяну в качестве компенсации за моральный ущерб 15.600 евро и еще 5000 евро для возмещения расходов за судебный процесс. В этой связи адвокат Сагателяна Ваге Григорян на своей странице в Facebook, в частности, написал: "В сложившихся условиях становится очевидным, что процесс имплементации переходного правосудия не имеет альтернативы. Сегодняшний вердикт ЕСПЧ , по сути, является началом имплементации этого процесса".