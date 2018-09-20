Четверг, 20 Сентября 2018 13:55

АрмИнфо.На территории Армении днем 20-го сентября, и с 24-25 сентября ожидается ясная погода без осадков. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Согласно источнику, с 21 по 23 сентября в большинстве регионов ожидается дождь с грозой. Во время грозы - усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в отдельных регионах возможен град. Юго-западный ветер с порывами достигнет до 5-10 метров в секунду. Днем 22 сентября температура воздуха понизится на 2-3 градуса. С 23-25 температура воздуха постепенно повысится настолько же.

В Ереване днем 20-го сентября, и с 23-25 ожидается погода без осадков. В вечерние часы 21-го и 22-го ожидается дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем будет колебаться от + 30 до + г32 градусов тепла.