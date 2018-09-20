Четверг, 20 Сентября 2018 12:38

АрмИнфо.Партия "Оринац Еркир" приветствует предстоящие досрочные выборы в Национальное Собрание Армении. Об этом говорится в заявлении партии по итогам заседания ее правления.

При этом правление ОЕ выразило некоторую озабоченность в связи с проявлениями антипропаганды в ходе предвыборной кампании. Тем не менее, партия отмечает, что все политические силы имели полную возможность представить свои программы в ходе агитации.

В заявлении, в частности, говорится: "Оринац Еркир выражает свою признательность всем СМИ за освещение предвыборной кампании партии, а также всем гражданам, которые приняли в ней участие. Мы желаем удачи всем политическим силам, и хотим отметить, что наша партия рассматривает предстоящие выборы как конечный пункт победы революции. Мы остаемся приверженцами коренных реформ в Армении, а также выявления всех виновников преступных деяний, которые были совершены в стране за прошедшие годы, в том числе 1-го марта 2008 года. Мы также приветствуем предстоящие досрочные выборы в парламент, которые станут важнейшей опорой для осуществления радикальных реформ в послереволюционной Армении".

Отметим, что кандидатом в мэры от ОЕ является Мгер Шахгельдян.