Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Генпрокуратуры, заявление о предложении избирательной взятки поступило в отделении полиции Арабкирского административного округа 18 сентября. Гражданин сообщил, что в парке, прилегающем к территории института Мергелян, член одной из партий, участвующей в выборах в Совет старейшин Еревана, предложил ему 10 тыс. драм за то, чтобы он отдал голос за ее кандидата. По факту возбуждено уголовное дело по признакам ст. 154.2 ч.2 УК РА. Дело поручено расследовать Специальной следственной службе.

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