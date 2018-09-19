Среда, 19 Сентября 2018 22:34

АрмИнфо. МИД Армении выступил с заявлением в связи убийством Вооруженными силами Азербайджана армянского военнослужащего.

В армянском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в последнее время Азербайджан регулярно обстреливает армяно-азербайджанскую государственную границу, превращая в мишень и нанося ущерб населенным пунктам, гражданским учреждениям и мирным жителям вдоль всей линии госграницы. «Сегодня в результате обстрела с азербайджанской стороны погиб военнослужащий ВС Армении , рядовой Айказ Матевосян. Выражаем наши самые глубокие соболезнования семье, родственникам и сослуживцам покойного, и заверяем, что будем продолжать решительно работать в направлении установления мира. Подобные действия азербайджанской стороны, направленные на эскалацию ситуации, а также звучащая из Баку воинственная риторика, подрывают усилия стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и международного сообщества, направленные на создание атмосферы, способствующей установлению мира. Решительно осуждая действия Азербайджана, мы обращаем внимание международного сообщества и прежде всего сопредседателей Минской группы ОБСЕ на незамедлительную необходимость обуздать Баку и вернуть его в конструктивное русло с целью предотвращения дальнейшей эскалации ситуации», - говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Армении Тиграна Балаяна, поступившем в АрмИнфо.