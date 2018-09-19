Среда, 19 Сентября 2018 22:32

АрмИнфо. Cостоятся ли досрочные выборы в Национальное Собрание или нет - решать не мне, и не представителям Республиканской партии. Все будут решать граждане Армении. Об этом 19 сентября в столичной общине Малатия-Себастия на предвыборном митинге блока "Мой шаг" по выборам в столичный Совет старейшин заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Премьер отметил, что 2-го апреля, когда члены РПА пошли против воли народа и проголосовали против кандидатуры Пашиняна, они сами себе вынесли смертный приговор. "Хочу отметить, что 2-го апреля Республиканская партия Армении сама себе вынесла смертный приговор. И несмотря на то, что сейчас они заявляют о том, что скоро возьмут реванш, я хочу сказать им, что они, так же как в свое время их руководитель Серж Саргсян, неправильно оценивают политическую ситуацию в стране. Представители РПА отмечают, что не считают целесообразным проведение досрочных выборов в Парламент, но и это решать не им, а народу", - подчеркнул Пашинян.

Премьер отметил, что далеко не всем парламентским фракциям нравится идея досрочных выборов, более того, премьер отметил, что многие фракции, подобное РПА сейчас задумываются над тем, как сорвать эти выборы. "Политическая ситуация в Армении может измениться только в том случае, если этого захочет народ. Весь смысл, все значение революции в том, что вы, граждане Армении решали все, а мы претворяли ваши решения в жизнь. Представители РПА с нетерпением ожидали, что через несколько месяцев наш рейтинг упадет, и они возьмут реванш, однако, их прогноз не только не оправдался, а напротив рейтинг правительства стал еще выше, чем когда-либо", - отметил премьер.

Пашинян подчеркнул, что граждане страны увидели - новое правительство любит свой народ, и никоим образом не пытается его обмануть. "Вы все увидели, что самым главным для нас являются интересы Армении. И хочу подчеркнуть, если вы примите решение и захотите лишить нас власти, то мы беспрекословно подчинимся", - подчеркнул премьер- министр. Пашинян отметил, что ему не раз говорили о том, что смену власти нельзя осуществить без каких-либо переговоров, с силовыми структурами, однако, он и жители страны доказали, что это возможно.

При этом последний подчеркнул, что в Армении установилась демократия, но ее не следует путать со вседозволенностью. "Демократия предполагает верховенство закона, все мы равны перед законом. В Армении не должно быть машин без номеров, не должно быть людей, которые нарушают правила дорожного движения. До тех пор, пока я являюсь премьер-министром Армении, в нашей стране не будет привилегированных людей. Более того, больше не будет произвола, вседозволенности, больше не будет детей чиновников, которые не служат в армии, не будет братьев глав государств, которые за считанные минуты становятся миллионерами, все это в прошлом. Все кто нарушит закон, ответит за это по всей строгости, даже если это будут члены моей семьи", - заверил премьер.

Пашинян также отметил, что ни он, ни его соратники никогда не надеялись на поддержку парламента. "Единственная сила, на которую мы опираемся, и поддержка которой для нас важна это наш народа. И 23 сентября, именно вы решите какую власть в стране вы ходите получить. И тот, кто не признает эту силу, и власть народа завтра признает, что он был не прав, как это уже было однажды", - подчеркнул премьер.

"Те парламентские силы, которые сейчас заявляют, что не станут меня поддерживать, должны понять, что решение о досрочных выборах в парламент принял не я, а граждане Армении, и все кто намерен выступать против вас, проиграет. Я хочу, чтобы вы воспользовались своим голосом так, чтобы он стал вложением в будущее Армении. На этих выборах решается судьба не только Еревана, а всей Армении. Ереван столица революции РА. И столица должна сделать эту революцию бесконечной, так как революция привела к власти не меня, а вас. Выбирая кандидата, вы решаете будущего Армении. Соблюдать наш договор, значит проголосовать за номер 7. Прошло то время, когда в голове у главы Армении лежат доллары, прошло то время, когда вместо сердца у главы правительства только доллары. То время, когда некоторые люди грабили страну - закончилось. Пришло время любви, счастья и взаимопонимания. Пришло время, когда вся власть в стране сосредоточена в руках у нашего народа", - заключил Пашинян.