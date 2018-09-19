Среда, 19 Сентября 2018 21:47

АрмИнфо.<Одно из главных обвинений, звучащих в наш адрес заключается в том, что мы делим общество на "черных" и "белых">, - заявил премьер-министр РА Никол Пашинян 19 сентября в столичной общине Малатия-Себастия на предвыборном митинге блока "Мой шаг" по выборам в столичный Совет старейшин.

Премьер заметил, что блок "Мой шаг" сформирован из людей, осуществивших революцию. "Многие в ходе предвыборной агитации заявляли, что они с первых дней содействовали революции, в то время как ее осуществила не политическая сила, не политические деятели, а вы - граждане Армении. Окончательная революция произошла тогда, когда вся площадьРеспублики была заполнена людьми, в то время как многие из лидеров движения была арестованы и находились тюрьме", - подчеркнул премьер.

Пашинян заметил, что даже в том случае, если разделять общество на "черных" и "белых", на революционеров и не революционеров, все же следует отметить, что многие политические силы сами лишили себя возможности участвовать в революционном процессе. "Тогда когда мы отмечали и призывали многие политические силы откликнуться на наш призыв, выйти на улицу и не допустить, чтобы Серж Саргсян делал все, что ему заблагорассудится, большинство политических сил оставались совершенно равнодушными к нашим призывам. Эти политические силы обсуждали свое будущее с Сержем Саргсяном, согласовывали кто будет властью, а кто оппозицией. И эти самые силы пытались оживить "республиканский" стиль подделывания выборов. Однако, мы добились того, что эти самые силы больше не пытаются подкупить кого-то, и не пытаются подделать результаты выборов. Они пытаются пойти на диалог с нашим народом и снискать ваше расположение", - подчеркнул премьер-министр.

"И после того, как данные политически силы продолжили процесс по оживлению мертвой системы подделывания выборов, мы заявили, что так больше продолжаться не может. И вы сами виноваты в том, что произошло. Нужно вести переговоры не с республиканцами, а с народом. И мы рады, что наша политика "черных" и "белых" заставила данные политические силы пойти на контакт с народом", - заключил Пашинян.