Среда, 19 Сентября 2018 21:47

АрмИнфо.В ходе предвыборной агитации раньше всегда ставился вопрос о том, какая политическая сила победит на предстоящих выборах. Но сейчас будут побеждать не кандидаты, впредь на всех выборах будет побеждать только народ Армении. Об этом 19 сентября в столичной общине Малатия-Себастия на предвыборном митинге блока "Мой шаг" по выборам в столичный Совет старейшин заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Премьер-министр отметил, что раньше, во время предвыборной агитации у людей не было надежд и иллюзий, все были уверены, что результат выборов уже предрешен. Однако, по словам Пашиняна, на сей раз никто не посмеет украсть у народа его голос, все будет так, как решат граждане Армении. "Это первые выборы, результат которых не предрешен. Это первый случай в Армении, когда власть в правительстве Армении не обсуждает вопроса о том, как после выборов разделить политическое поле. Народ сам своими голосами решит, кому они хочет отдать власть. Впервые все политические силы борются друг с другом за ваши голоса, мы не раздаем предвыборные взятки, правительство и правящая политическая сила борется за ваше доверие", - отметил премьер.

Пашинян отметил, что предвыборная борьба вполне нормальное явление и не стоит расценивать ее как взаимную вражду. "Предвыборная борьба - вполне нормальное явление. На данный момент мы даже в некоторой мере уступаем другим политическим силам, так как у 3-х политических сил есть свой телеканал, а у нас его нет. Более того, ранее ни один телеканал не имел такую свободу, как сейчас, ранее телеканалы ждали сигнала с Баграмяна 26" (адрес резиденции бывшего Президента - Ред.), - подчеркнул премьер-министр.

"Если 10 дней назад можно было говорить об антиреволюционных процессах, то на сегодняшний день власти народа в Армении ничего не угрожает. Сейчас многие политические силы хотят с нами договориться о том, как разделить власть. Но никто не имеет права идти на сделки без ведома народа", - заявил Пашинян.

Пашинян также коснулся кандидата в мэры столицы от блока "Мой шаг" Айка Марутяна. "Те, кто хотят украсть у народа его власть стали распространять слухи о том, что нашли на Марутяна "компромат", у последнего есть дома, и машины. У него есть дома, так как он на них заработал. И он использовал свои способности для того, чтобы заработать на эти дома и машины. Я призываю всех работать и зарабатывать. Закончились времена когда действовали правила <кто не работает тот ест>, - подчеркнул премьер.

Пашинян отметил, что представители блока "Мой шаг" хотят, чтобы в Армении пришло время, когда у всех граждан страны была бы возможность разбогатеть и своим трудом заработать себе на квартиру и на дома. "Мы не хотим, чтобы наш народ был бедным и надеялся на власть, мы хотим, чтобы наш народ стал богатым и не нуждался в предвыборных взятках. Возможность выбирать есть только у вас", - заметил Пашинян.

В заключении он выразил надежду на то, что народ все же проголосует за номер 7, за блок "Мой шаг". "Хочу отметить, это не просто выборы, это один из важнейших залогов умпешности революции. И вы можете победить, но, если вы решите проголосовать иначе, мы примем ваше решение. Никто не посмеет украсть ваш голос. Но я бы хотел надеяться, что вы все же проголосуете за блок "Мой шаг"", - заключил премьер-министр.