Среда, 19 Сентября 2018 21:36

АрмИнфо.Германия выразила готовность к развитию эффективного сотрудничества с Арменией в оборонной сфере. Об этом в ходе встречи с министром обороны РА Давидом Тонояном сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Армении Матиас Кислер.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Посол высоко оценил сегодняшний уровень сотрудничества с Арменией. В свою очередь министр Д. Тоноян отметил, что взаимодействие с Германией развивается сразу по нескольким направлениям - обмен опытом в сферах вызывающих взаимный интерес, военное обучение и совместное участие в миссии, реализуемой НАТО в Афганистане.

В завершение встречи Посол вручил медаль за службу в Бундесвере военнослужащему бригады миротворческих сил Минобороны РА, подполковнику Хачатуру Саакяну. Х. Саакян в 2017 году занимал должность командира армянской военной дивизии в рамках реализуемой в Кабуле миссии <Решающее содействие> под командованием Германии, и был награжден Министерством обороны Германии за эффективное сотрудничество с немецкими силами.