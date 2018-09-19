Среда, 19 Сентября 2018 20:54

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня принял Комиссара по правам человека Дуню Миятович. Как сообщает пресс-служба правительства РА, премьер выразил готовность к эффективному сотрудничеству.

Коснувшись политических событий последних месяцев, Никол Пашинян отметил, что армянское общество переживает период кардинальных перемен. Реформы, начатые правительством после бархатной революции, по его словам, направлены на обеспечение защиты прав человека, становление гражданского общества, обеспечение нового уровня прогресса в плане развития демократии, повышение роли и участия граждан в процессе принятия решений, и борьбу с коррупцией. В этой связи глава правительства придал большое значение сотрудничеству с Комиссаром Совета Европы по правам человека.

В свою очередь Дуня Миятович отметила, что следила за развитием политических событий в Армении и приветствует их мирное урегулирование.

Собеседники обменялись мнениями касательно участия женщин в общественно- политической жизни Армении. Премьер-министр отметил, что женщины сыграли и продолжают играть важную роль в развитии демократических процессов в стране. Никол Пашинян подчеркнул, что правительство поощряет активное участие женщин в политической жизни и в системе правления.

Стороны также обсудили ряд вопросов, касающихся развития гражданского общества, предотвращения семейного насилия, защиты прав различных групп общества и др.