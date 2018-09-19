Среда, 19 Сентября 2018 20:53

АрмИнфо.В областных администрациях, куда для орошения земель вода поступает из Севана, созданы межведомственные комиссии по контролю за использованием воды, которые работают в ежедневном режиме. Об этом в ходе пресс-конференции 19 сентября сообщил министр территориального управления и развития РА Сурен Папикян.

Он подчеркнул, что результат работы комиссий уже выявил ряд нарушений. В этой связи министр заметил, что многие должностные лица в областях Армении халатно относятся к своим обязательствам. В частности, по его словам, зная о многочисленных нарушениях, местные власти не останавливают беззаконие. <Для многих Севан, к сожалению, продолжает оставаться неисчерпаемым источником воды>, - подчеркнул

С.Папикян. Он заметил, что были выявлены незаконно проведенные трубы, по которым поступающая вода либо снабжала частные участки либо продавалась фермерам по более доступным ценам.

<Процесс использования воды в общинах впредь будет находиться под строгим контролем, и всем следует начать уже серьезно относиться к этому вопросу>, - заключил он.

Напомним, что несмотря на протесты экологов, Национальное Собрание Армении на внеочередном заседании 28 августа в первом чтении внесло поправки в закон "Об утверждении годовой и комплексной программ мероприятий по восстановлению, сохранению, воспроизводству и использованию экосистемы озера Севан", предусматривающие дополнительный забор из озера Севан 40 млн куб.м воды. На сегодняшний день, по словам министра, уже использовано 26.5 млн куб. м. воды.