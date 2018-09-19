Среда, 19 Сентября 2018 20:52

АрмИнфо. Уже завтра в Армению поступят 5 мусороуборочных машин по заказу компании Санитек, которые сейчас находятся на грузино-армянской границе. Об этом журналистам в ходе пресс-конференции 19 сентября сообщил министр территориального управления и развития РА Сурен Папикян, отметив, что проблема с уборкой мусора будет решена.

При этом министр подчеркнул, что ввиду остутствия доверия к компании, которая неоднократно нарушала данные правительству и мэрии обещания, было принято решение заручиться поддержкой общин, пригнав оттуда в Ереван соответвующую технику, чтобы к форуму Франкофонии и 2800-летию Еревана столица была чистой.

В ходе пресс-конферении С.Папикян затронул также проблемы, связанные с ситуацией на мусоросвалке <Нубарашен>. По мнению министра, дальнейшая работа свалки нецелесообразна с экологической точки зрения. В этой связи он подчеркнул, что есть угроза оползней и попадання вредных веществ в сточные воды. <Мы неоднократно проводили обсуждения с экспертами, в результате которых я пришел к заключению, что свалку лучше перенести на территорию, прилегающую к Джервежу или же административному округу Ачапняк, географическое расположение которых не позволит ветрам распространять зловоние>, - заметил он.

Сегодня по словам министра власти должны решить следующие связанные с этой проблемой задачи: строительство мусоросвалки в соответствии с международными стандартами, сортировка мусора и создание перерабатывающих мусор предприятий. В этом ключе он не исключил, что в Армении имеется группа лиц, препятствующих запуску подобного производства, так как это могло бы нанести прямой удар источникам их дохода, который они получают от продажи собранного на нубарашенской свалке мусора промышленного значения.

Напомним, что компания "Санитек Армения", занимающаяся уборкой мусора в монопольном режиме, является филиалом международной компании "Sanitek International Group", основанной в 2010 году в Бейруте. В армянской столице она начала работать с декабря 2014 года. Впервые в истории деятельности компания в 2018 году была дважды оштрафована за невыполнение своих обязательств должным образом.