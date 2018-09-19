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АрмИнфо. Уже завтра в Армению поступят 5 мусороуборочных машин по заказу компании Санитек, которые сейчас находятся на грузино-армянской границе. Об этом журналистам в ходе пресс-конференции 19 сентября сообщил министр территориального управления и развития РА Сурен Папикян, отметив, что проблема с уборкой мусора будет решена.
При этом министр подчеркнул, что ввиду остутствия доверия к компании, которая неоднократно нарушала данные правительству и мэрии обещания, было принято решение заручиться поддержкой общин, пригнав оттуда в Ереван соответвующую технику, чтобы к форуму Франкофонии и 2800-летию Еревана столица была чистой.
В ходе пресс-конферении С.Папикян затронул также проблемы, связанные с ситуацией на мусоросвалке <Нубарашен>. По мнению министра, дальнейшая работа свалки нецелесообразна с экологической точки зрения. В этой связи он подчеркнул, что есть угроза оползней и попадання вредных веществ в сточные воды. <Мы неоднократно проводили обсуждения с экспертами, в результате которых я пришел к заключению, что свалку лучше перенести на территорию, прилегающую к Джервежу или же административному округу Ачапняк, географическое расположение которых не позволит ветрам распространять зловоние>, - заметил он.
Сегодня по словам министра власти должны решить следующие связанные с этой проблемой задачи: строительство мусоросвалки в соответствии с международными стандартами, сортировка мусора и создание перерабатывающих мусор предприятий. В этом ключе он не исключил, что в Армении имеется группа лиц, препятствующих запуску подобного производства, так как это могло бы нанести прямой удар источникам их дохода, который они получают от продажи собранного на нубарашенской свалке мусора промышленного значения.
Напомним, что компания "Санитек Армения", занимающаяся уборкой мусора в монопольном режиме, является филиалом международной компании "Sanitek International Group", основанной в 2010 году в Бейруте. В армянской столице она начала работать с декабря 2014 года. Впервые в истории деятельности компания в 2018 году была дважды оштрафована за невыполнение своих обязательств должным образом.
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|Никол Пашинян: Мы не хотим, чтобы наш народ бедствовал и нуждался в предвыборных взятках
|Германия выразила готовность к развитию эффективного сотрудничества с Арменией в оборонной сфере
|Армения готова к эффективному сотрудничеству с Советом Европы по правам человека
|Министр: Попуски вод из Севана находятся под жестким контролем
|В вопросе обеспечения чистоты Еревана власти прибегли к помощи общин
|Полиция Армении предупреждает, что с 20-го по 21-ое сентября в Ереване будут перекрыты ряд улиц
|Георгий Файвуш: Информация о том, что на территории рудника "Амулсар" растет гвоздика, занесенная в Красную книгу, не соответствует действительности
|Министр ИД Армeнии и Комиссар СЕ по правам человка обсудили перспективы сотрудничества
|Армения и Чехия обсуждают пути расширения военного сотрудничества
|Вопросы армяно-японского сотрудничества в сфере обороны обсудили Давид Тоноян и Джун Ямада
|В Тавуше от пули противника погиб военнослужащий-контрактник ВС Армении Айказ Матевосян
|Ральф Йирикян представил учащихся Школы лидеров модель бизнес-управления
|Министр ЕЭК: Армения нуждается в создании отдельных механизмов таможенного контроля
|Полиция Армении: Мы не были осведомлены, что одному из кандидатов в мэры Еревана угрожают убийством
|Арам Саркисян: Артак Зейналян собирается еще больше укрепить позицию премьер- министра, в случае если будет избран мэром Еревана
|Роберт Кочарян не примет участия в торжественном приеме в честь Дня независимости Армении
|В Ереване приветствовали подписание между Пхеньяном и Сеулом исторического соглашения
|Глава комиссии по государственно-правовым вопросам: Следует избегать любого вмешательства, направленного на препятствие деятельности СМИ
|Полиция Армении обнародовала окончательные списки избирателей на выборах в Совет старейшин Еревана
|Кочарян: Бывая в Крыму, у меня было четкое понимание, что большинство его населения ориентировано на Россию
|Геврок Костанян: Я не исключаю, что во время прежних властей имело место вмешательство в судебную систему
|Кочарян: Ответственность за 10 жертв первомартовских событий 2008 года, в первую очередь, лежит на тех, кто спровоцировал массовые беспорядки
|Кочарян об отношениях с Путиным: Мы были абсолютно честными друг с другом
|Геворк Костанян: Если в Армении прослушиваются телефоны глав СНБ и ССС, никто не может быть застрахован от незаконного вмешательства в его личную жизнь
|Роберт Кочарян считает, что новая власть в Армении хаотична, не разбирается в экономике и не имеет ясной программы действий, а он - полная противоположность этому
|Кочарян: Карабахский вопрос - не тема для митинговых обсуждений
|Кочарян обеспокоен участием Пашиняна в саммите НАТО
|Алиев в очередной раз подверг резкой критике власти Армении
|Комплексная комиссия штаба ЮВО проверяет боеготовность 102-ой российской военной базы в Армении
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 19-го сентября
|Премьер-министр Армении перенес свой визит в США, чтобы 23 сентября проголосовать на выборах в Совет старейшин Еревана
|"Репортеры без границ" осудили обыск, проведенный силовиками в офисе Yerevan.Today
|Ереван выразил соболезнования Москве в связи с крушением российского Ил-20 в Сирии
|Премьер Армении посетил передовые позиции Армии обороны Арцаха
|Омбудсмен Армении о предстоящих выборах в Совет старейшин: Необходимо искоренить тенденции, направленные на раскол общества
|Вице-премьер: Реализуемые USAID программы созвучны политике нового правительства Армении
|Во всемирно известном музее "Метрополитен" в Нью-Йорке откроется выставка "Armenia!"
|Президент Арцаха и премьер-министр Армении ознакомились с текущей ситуацией на северном участке границы
|В рамках празднования Дня независимости Армении на Площади Республики состоится "Час селфи": На фотосессию приглашены все 12 кандидатов в мэры Еревана
|В Армении официально стартовала кампания "Зеленые инициативы"
|Арпине Ованнисян оповестила ПАСЕ об обстрелах территории Армении со стороны Азербайджана
|Главный архитектор Еревана освобожден от должности по собственному желанию
|Наира Зограбян начинает встречи с послами зарубежных стран "по факту террора над свободой слова и совести" в Армении
|У США новый военный атташе в Армении
|Министр обороны Армении провел встречу с директором FAST
|Гражданин Армении был задержан в Грузии за попытку дачи взятки сотрудникам полиции
|Beeline: теперь переход на пакет "Смарт" бесплатен и для абонентов других тарифных планов
|В ЕС выразили удовлетворение деятельностью офиса Омбудсмена Армении в ходе событий в стране в апреле-мае текущего года
|В Генпрокуратуре Армении возбудили уголовное дело по факту предложения избирательной взятки на выборах в Совет старейшин Еревана
|Банк ВТБ (Армения) простил пени и штрафы клиентам на сумму более 1 млрд. драмов РА
|Омбудсмен на конференции в Варшаве рассказал о деятельности возглавляемого им офиса в ходе процессов в Армении в апреле-мае текущего года
|На территории Армении произошло землетрясение
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 18-го сентября
|СК Армении: В ходе обысков в офисе портала Yerevan.Today было конфисковано один процессор и 3 носителя информации
|Мэр Масиса отпущен на свободу под залог в 5 млн. драм
|Полиция Армении выявила экономические преступления в Ереванском государственном институте театра и кино
|Конверс Банк возобновил работу филиала <Гюмри> по новому адресу
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