Среда, 19 Сентября 2018 19:18

АрмИнфо.Полиция сообщает, что рамках празднеств, приуроченных к 27-летию независимости Армении, на Площади Республики и близлежащих улицах запрещается парковка транспортных средств с 20:00 часов 20-го сентября до окончания праздничных мероприятий.

Согласно источнику, парковка транспортных средств запрещается также на улицах Вазгена Саркисяна, на перекрестке улиц Абоваяна-Туманяна, на площади Сахарова, на площади Шаумяна, на проспекте Тигран Мец, и на перекрестке улиц Амиряна-Закиан.

А 21-го сентября с 10:00 до окончания праздничных мероприятий запрещается въезд на Площадь Республики с перекрестка улиц Григор Лусаворич и Италии, Григор Лусаворич -Закиана, с перекрестка проспекта Маштоца и улицы Хоренаци, с перекрестка улиц Кохбаци - Арами, с перекрестка улиц Пушкина и Кохбаци, с перекрестка Туманяна-Абовяна, с площади Сахарова, с перекрестка улиц Республики и Арами, с перекрестка пр.Республики-Бузандаци, с перекрестка пр Тигран Мец - Ханджяна, а также с перекрестка улиц Агатангегоса-Хоренаци