Среда, 19 Сентября 2018 18:34

АрмИнфо.Информация о том, что на территории рудника "Амулсар" найдены фиолетовые гвоздики соответствует действительности, однако, данные гвоздики не занесены в Красную книгу. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил доктор биологических наук, академик РАЕН, соавтор "Красной книги Армении" Георгий Файвуш.

Ученый заметил, что фиолетовая гвоздика, помимо Амулсара, встречается также в Тавушской, Сюникской и др. областях Армении. "Хочу отметить, что в данном случае речь шла о голубой гвоздике, которая действительно является растением, включенным в "Красную книгу". Для выявления есть ли данное растение на территории рудника "Амулсар" Министерство охраны природы Армении создало профессиональную рабочую группу. Сотрудники рабочей группы провели исследование и установили, что подобного растения на территории рудника нет. Таким образом, сведения о том, что на территории рудника растет этот вид гвоздики, включенный в Красную книгу и что ей что-то угрожает, не соответствует действительности", - заявил Файвуш.

Ученный также отметил: "Что касается бабочки "Аполлон", хотя она и отмечена, но место рудника не является ее ареалом обитания. Этому не способствует сырость, и отсутствие места для яйцекладки", - подчеркнул Файвуш.

Напомним, что ранее инспекционный орган по охране природы и недр в связи с появлением новых экологических факторов потребовал от компании "Лидиан Армения" прекратить все работы по освоению месторождения "Амулсар" до проведения новой экспертизы и принятия решения на основе данной экспертизы. Основанием для подобного решения стало представление экологом Ануш Нерсисян фактов, якобы свидетельствующих о наличии в регионе Амулсара занесенных в Красную книгу бабочек "Аполлон" и голубых гвоздик. Одновременно на основании представленных данных, генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело по факту незаконных горных выработок. Отметим, что об отсутствии на территории рудника голубых гвоздик сообщал также министр охраны природы. В этой связи, министр отмечал, что инспекция действовала в рамках своих полномочий. Он напомнил, что сама компания "Лидиан Армения", осваивающая месторождение Амулсар, многократно проводила свои исследования на предмет оценки воздействия на окружающую среду. В компании работает группа экспертов из 5-6 человек, в профессионализме которой сомневаться не приходится. Эрик Григорян также сообщал, что в настоящее время разработан и представлен в правительство республики законопроект об оценке влияния на окружающую среду, согласно которому горнорудные компании за свой счет по заказу государства обязуются приглашать международных экспертов в целях оценки воздействия той или иной программы на окружающую среду.

Он также заявлял, что по приглашению правительства РА 17 сентября в Армению прибудет еще одна группа международных экспертов, которая оценит воздействие ряда программ на водные ресурсы. В то же время, министр констатировал, что в настоящее говорить о воздействии Амулсара на водные ресурсы Вайоц Дзорской области Армении не приходится, поскольку рудник пока не эксплуатируется.

Напомним, что Lydian Armenia является дочерней компанией британской Lydian International, акционерами которой выступают крупные международные институциональные инвесторы. Амулсарский проект - крупнейший на сегодняшний день в Армении промышленный проект по освоению золоторудного месторождения Амулсар общей стоимостью в $370 млн. В августе 2016 года состоялся старт проекта, предполагающего строительство и освоение месторождения. Подготовительные работы до этого велись с 2006 года. Срок эксплуатации Амулсарского месторождения составит 10 лет и 4 месяца, ежегодно планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота (около10 млн. тонн руды). В рамках Амулсарской программы будет создано 1300 рабочих мест в процессе строительства (строительные работы продлятся около 2 лет) и 650-700 рабочих мест на протяжении всей эксплуатации месторождения. Акции компании котируются на Фондовой бирже Торонто. Амулсарское месторождение является вторым по величине запасов в Армении.