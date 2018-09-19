Среда, 19 Сентября 2018 18:11

АрмИнфо.Министр иностранных дел Зограб Мнацаканян 19 сентября принял комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Согласно источнику, министр ИД отметил, что Армению и Совет Европы объединяют одинаковые ценности, добавив, что сотрудничество с комиссаром является одним из приоритетов для РА.

Собеседники отметили важность первого визита Миятович в Армению в качестве комиссара Совета Европы по правам человека, подчеркнув, что он дает хорошие возможности для ознакомления с ситуацией на месте и для обозначения последующих шагов. В этом контексте стороны высоко оценили роль активного и динамичного общества в Армении.

В ходе встречи в центре внимания находился вопрос законодательных реформ в РА, вопросы, касающиеся прав человека, а также углубление сотрудничества между Арменией и Советом Европы.

Стороны также затронули вопросы защиты женщин и детей, а также социально уязвимых слоев общества. Зограб Мнацаканян отметил, что роль женщин в общественной жизни страны весьма значима. Министр подчеркнул, что в Армении почти завершился процесс разработки национального плана действий об осуществлении резолюции 1325 Совета Безопасности ООН о роли женщин в мире и урегулировании конфликтов.

Мнацаканян представил Миятович приоритеты страны, связанные с урегулированием нагорно-карабахского конфликта, подчеркнув, что главными бенефициарами в урегулировании конфликта являются люди, которые имеют право жить в безопасности и их каждодневная деятельность способствует претворению в жизнь их цели. Министр ИД Армении отметил, что Арцах по собственному желанию ратифицировал и успешно реализует основные документы ООН по правам человека. Он добавил, что права человека для Армении остаются универсальными ценностями, и сотрудничество в целях их защиты также должно быть универсальным, без каких-либо исключений.