Среда, 19 Сентября 2018 18:09

АрмИнфо.Министр обороны Армении Давид Тоноян встретился с послом Чехии в РА Петром Микиской, а также военным атташе Игорем Кандрачиным (резиденция - Тбилиси), по случаю аккредитации последнего в нашей стране.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МО РА, Тоноян отметил, что армяно-чешское сотрудничество в оборонной сфере имеет многолетний опыт, существует соответствующая правовая база и желание сторон и дальше развивать взаимодействие. Была подчеркнута важность сотрудничества в военно-технической сфере, а также необходимость подписания нормативных документов, очерчивающих рамки этого взаимодействия.

Микиска подтвердил готовность чешской стороны развивать сотрудничество и выразил надежду, что назначение нового военного атташе придаст новый импульс отношениям.

В свою очередь военный атташе выразил готовность продолжить уже сформированное сотрудничество, и инициировать новые направления, которые обогатят повестку плана армяно-чешского оборонного сотрудничества на 2019 год.