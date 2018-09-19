Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Минобороны Армении, инцидент произошел 19 сентября в районе 13.30 часов по местному времени. "По предварительной версии, Матевосян получил смертельное огнестрельное ранение в области шеи в результате выстрела противника, на ответственной территории одной из воинских частей ВС РА, расположенных в северо-восточном направлении (Тавушская область РА)государственной границы. Матевосян скончался по пути в госпиталь",

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