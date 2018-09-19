Среда, 19 Сентября 2018 17:58

АрмИнфо.По инициативе Школы лидеров гендиректор ЗАО "МТС Армения" Ральф Йирикян представил учащимся модель бизнес-управления компании. Как сообщает пресс-служба МТС Армения, аудитория имела возможность познакомиться с более чем 10-летней историей компании, ее опытом получения рейтинга, усилиями по сохранению ведущих позиций на рынке, а также с пройденным путем самого гендиректора.

"Каждый хочет добиться успеха в своей работе, но способы достижения цели различны. Однако реальный успех - это в определенной мере ответственный подход к выбору модели управления. Это нелегко и требует не только повседневной работы, но и стремления сохранить репутацию компании. Тот факт, что вы здесь и пытаетесь исследовать наш многолетний опыт, указывает на ваше стремление получить необходимые знания, которые в дальнейшем сможете использовать в своей работе. Мечтайте и воплощайте свои планы", - сказал он.

Согласно сообщению, в результате интерактивного общения участники лекции не только ознакомились с особенностями развития ТК-сферы, но и сделали вывод, что для долгосрочного успеха важную роль играет выбор инструментов управления.

Отметим, что Viva Cell-MTS (ЗАО "МТС Армения") - ведущий оператор мобильной связи Армении, который предоставляет широкий спектр услуг голосовой связи и передачи данных на всей территории республики. VivaCell-MTS выступает одним из лидеров инноваций и развития рынка мобильной связи страны.