Среда, 19 Сентября 2018 17:57

АрмИнфо. На днях Алматы посетила корреспондент АрмИнфо и убедилась, что тем, кто любит активный отдых, живописную природу и богатую культуру непременно нужно посетить южную столицу Казахстана

Крупнейший город Казахстана, расположенный в предгорьях Заилийского Алатау не оставит равнодушным ни бывалого путешественника, ни новичка. В центре города, на территории парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев можно насладиться красотой Свято-Вознесенского кафедрального собора – не только памятника деревянного зодчества, но и образца сейсмостойкого сооружения.

Свято-Вознесенский кафедральный собор, включённый в список памятников истории и культуры Казахстана республиканского значения построенный в 1904-1907 годах, уникален как по фактуре строительства, так и по внешней росписи, которая не присуща росписи Русской Православной церкви и завораживает своей красотой. В образе храма гармонично переплелись как элементы восточной культуры, так и православной церкви.

А, поскольку собор расположен на территории величественного парка 28 гвардейцев-панфиловцев, занимающий территорию в около 18 га, то можно прогуляться по территории парка, побывать в Музее народных музыкальных инструментов имени Ыкыласа, Доме офицеров, полюбоваться мемориалом Славы с Вечным огнем и Памятником воинам-интернационалистам, прогуляться по аллее с тянь-шаньскими елями, которые были посажены президентами разных стран, посетившими Казахстан в период объявления независимости. Примечательно, что и сам Свято-Вознесенсикй собор построен из тянь-шаньских елей, как в народе говорят без единого гвоздя.

Пройдясь по улицам города, накупив подарков на “зеленом базаре”, имеющий 100-летнюю историю, насытившись городской суетой, можно отправиться в горы.

Так, в 40 километрах от Алматы, на высоте 1650 метров над уровнем моря расположился всесезонный горный эко-этно курорт “Лесная сказка”. Он окружен хвойными лесами в одном из красивейших мест в предгорьях Северного Тянь-Шаня – заповедной зоне Иле-Алатауского национального парка.

Те, кто любит пассивный отдых, вдалеке от городской суеты смогут насладиться всеми природными благами - живописные места, величественные горы, чистый хвойный воздух, журчание горной речки, бегающие вокруг белки, домики на деревьях сделают отдых приятным.

А тем, кто захочется экстремальных ощущений смогут посетить Троллейный парк и “полетать” на тросах на специальном ролике и в страховочной обвязке. Общая длина воздушных маршрутов парка составляет 2 903 метра, максимальная высота 126 метров. Пролететь по самому длинному маршруту над ущельем Ой-Карагай можно со скоростью на спуске до 100 км/ч. В основу концепции троллейного парка была заложена историко-культурная составляющая, благодаря чему "Шелковый путь" стал не просто аттракционом для любителей острых ощущений, а целым путешествием по древним городам казахстанской части Великого Шелкового Пути.

Любители скалолазания также не останутся в стороне, в “Лесной сказке” действует скалолазный парк с 16 маршрутами от 18 до 60 метров на естественном рельефе. Маршруты подходят как для детей, так и для взрослых.

Здесь также можно покататься на лошадях, поучаствовать в пеших турах, отдохнуть в SPA, посетить аттракционы, в зимний сезон покататься на лыжах.

Поездка в Алматы доставит море удовольствия, а живописные пейзажи, яркие эмоции, казахской гостеприимство еще долгое время будут греть ваши воспоминания в суровые будние зимние дни.