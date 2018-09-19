Среда, 19 Сентября 2018 17:46

АрмИнфо.Армении, ввиду отсутствия общих границ с единой таможенной территорией, необходимо создать отдельные механизмы контроля, позволяющие облегчить административную нагрузку, связанную с таможенным контролем. Такое мнение высказал журналистам Член (Министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков, прибывший в Ереван для проведения встречи с армянским бизнес-сообществом.

"Армения отделена и вынуждена контактировать через транзитные страны, поэтому грузы, которые отправляются из/в Армению, попадают под процедуру таможенного контроля, как аргентинские или французские товары, и это с учетом членства в ЕАЭС", - подчеркнул он.

По его словам, сегодня этот вопрос регулируется в рамках Таможенного кодека, т.е. товар оказывается под процедурой таможенного транзита, <перетерпев> на себе все операции. Отметив, что это является сложным блоком вопросов, Т. Жаксылыков сказал, что усилия в этом направлении прилагаются. Отвечая на вопрос АрмИнфо Министр ЕЭК заметил, что в определенной степени эту проблему может решить цифровой процесс прослеживания товаров: "Когда товар будет "меченный", будет понятен его жизненный цикл, история прохождения через транзит, история поступления под процедуры таможенного контроля - во многом посодействует решению проблемы". Он заметил, что сейчас такие пилотные проекты уже запущены: "Например, РФ и Казахстан реализуют пилотный проект на железной дороге, связанный с процедурой прослеживания товаров во взаимной торговле. Впоследствии, к ним подключатся и другие страны".

Напомним, что грузино-российская граница КПП "Верхний Ларс" является единственным сухопутным направлением для Армении в осуществлении экспортных поставок на рынки стран ЕАЭС.