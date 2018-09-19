Среда, 19 Сентября 2018 17:44

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил Полиции заняться заявлением одного из кандидатов в мэры Еревана относительно угроз и клеветы в его адрес. Об этом говорится в заявлении Полиции РА, поступившем в АрмИнфо.

Полиция Армении, изучив записи в соцсетях в адрес данного кандидата, пришла к выводу о том, что многие из них являются прямыми угрозами убийства, нанесения тяжелого вреда здоровью, уничтожению собственности и т.д.

При этом Полиция подчеркивает, что записи на страницах отдельных пользователей соцсетей не являются достаточным основанием для возбуждения уголовного дела. "Сотрудники силовых структур не обязаны давать оценку всем подобным публикациям, за исключением тех случаев, когда они содержат очевидные признаки преступления", - говорится в заявлении.

"Граждане должны знать, что если угрозы не были распространены через СМИ, то для защиты своих прав следует оповестить правоохранительные органы и представить заявление в полицию, или же написать электронное письмо на сайт dimum@police.am ? press@police.am. Полиция осуществляет свои обязанности, учитывая принцип равенства всех людей перед законом и защищая политические взгляды граждан страны", - отмечается в заявлении полиции Армении.

Отметим, что кандидат в мэры Еревана от партии "Процветающая Армения" Наира Зограбян заявила об угрозах в свой адрес и сообщила, что оповестила об этом международные структуры. В то же время Омбудсмен Армении сегодня призвал полномочные структуры заняться этим вопросом.