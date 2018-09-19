Среда, 19 Сентября 2018 17:41

АрмИнфо. Артак Зейналян собирается еще больше укрепить позицию премьер-министра, в случае если будет избран мэром Еревана от блока "Луйс". Об этом заявил депутат фракции <Елк> Арам Саркисян, который поддерживает блок <Луйс>.

По словам Саргсяна не стоит связывать выборы мэра Еревана с внеочередными парламентскими выборами. <Нельзя сказать, что Айк Марутян должен победить на выборах мэра, чтобы Никол Пашинян выиграл на парламентских выборах. Одно не имеет ничего общего с другим>,- отметил он.

По словам депутата, не было бы проблемой распустить Национальное Собрание, если бы Никол Пашинян следовал бы духу революции. "Тем не менее, выборы - вот основное решение проблем, путь к разрешению сложившейся в Армении ситуации заключается в проведении выборов. Действующий парламент и общественные подходы несовместимы друг с другом, существует контраст между обществом и составом парламента. Этот контраст представляет опасность для нашей страны и эту проблему надо решить посредством парламентских выборов", - отметил он.

По словам Арама Саркисяна, Пашинян когда-то смог найти общий язык с парламентскими фракциями, и на данный момент он может договориться с этими силами. "И сегодня Пашинян может прийти к консенсусу с членами парламентских фракций, объяснить, для того чтобы вытащить страну из этой ситуации надо распустить Национальное собрание",- сказал Арам Саргсян.

По его мнению, если Пашинян не придет к консенсусу с парламентскими фракциями и проблема не будет решена, в этом случае речь пойдет о противопоставлении действий Пашиняна с идеей революции. "Я хочу, чтобы мы вернулись к истокам революции, когда Пашинян пытался создать партию национального соглашения, пусть власти придут к тому, c чего начали", - добавил Арам Саргсян.

Напомним, что кандидатом в мэры города Еревана от партии <Луйс> является министр юстиции Артак Зейналян. Выборы в Совет старейшин Еревана состоятся 23 сентября.