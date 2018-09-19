Среда, 19 Сентября 2018 15:53

АрмИнфо.Второй президент РА Роберт Кочарян не примет участия в торжественном приеме в честь Дня независимости Армении. Об этом сообщил глава офиса Кочаряна Виктор Согомонян, касаясь вчерашнего заявления руководителя аппарата правительства Эдуарда Агаджаняна о том, что все три президента Армении приглашены на прием.

<Это приглашение не что иное, как лицемерие. Роберт Кочарян, как видно из скандальной записи телефонного разговора глав Службы национальной безопасности и Специальной следственной службы подвергся политическому гонению. А теперь этим приглашением власти пытаются создать иллюзию национального согласия",- заявил Согомонян.

Попытки АрмИнфо уточнить возможность участия первого и третьего президентов РА в приеме не увенчались успехом.

Отметим, что Роберт Кочарян после своей отставки с поста президента никогда не участвовал в торжествах в честь Дня независимости Армении.