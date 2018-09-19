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|Полиция Армении: Мы не были осведомлены, что одному из кандидатов в мэры Еревана угрожают убийством
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|В Ереване приветствовали подписание между Пхеньяном и Сеулом исторического соглашения
|Глава комиссии по государственно-правовым вопросам: Следует избегать любого вмешательства, направленного на препятствие деятельности СМИ
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|Геврок Костанян: Я не исключаю, что во время прежних властей имело место вмешательство в судебную систему
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|Геворк Костанян: Если в Армении прослушиваются телефоны глав СНБ и ССС, никто не может быть застрахован от незаконного вмешательства в его личную жизнь
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АрмИнфо.Второй президент РА Роберт Кочарян не примет участия в торжественном приеме в честь Дня независимости Армении. Об этом сообщил глава офиса Кочаряна Виктор Согомонян, касаясь вчерашнего заявления руководителя аппарата правительства Эдуарда Агаджаняна о том, что все три президента Армении приглашены на прием.
<Это приглашение не что иное, как лицемерие. Роберт Кочарян, как видно из скандальной записи телефонного разговора глав Службы национальной безопасности и Специальной следственной службы подвергся политическому гонению. А теперь этим приглашением власти пытаются создать иллюзию национального согласия",- заявил Согомонян.
Попытки АрмИнфо уточнить возможность участия первого и третьего президентов РА в приеме не увенчались успехом.
Отметим, что Роберт Кочарян после своей отставки с поста президента никогда не участвовал в торжествах в честь Дня независимости Армении.
|Полиция Армении предупреждает, что с 20-го по 21-ое сентября в Ереване будут перекрыты ряд улиц
|Георгий Файвуш: Информация о том, что на территории рудника "Амулсар" растет гвоздика, занесенная в Красную книгу, не соответствует действительности
|Министр ИД Армeнии и Комиссар СЕ по правам человка обсудили перспективы сотрудничества
|Армения и Чехия обсуждают пути расширения военного сотрудничества
|Вопросы армяно-японского сотрудничества в сфере обороны обсудили Давид Тоноян и Джун Ямада
|В Тавуше от пули противника погиб военнослужащий-контрактник ВС Армении Айказ Матевосян
|Ральф Йирикян представил учащихся Школы лидеров модель бизнес-управления
|Министр ЕЭК: Армения нуждается в создании отдельных механизмов таможенного контроля
|Полиция Армении: Мы не были осведомлены, что одному из кандидатов в мэры Еревана угрожают убийством
|Арам Саркисян: Артак Зейналян собирается еще больше укрепить позицию премьер- министра, в случае если будет избран мэром Еревана
|Роберт Кочарян не примет участия в торжественном приеме в честь Дня независимости Армении
|В Ереване приветствовали подписание между Пхеньяном и Сеулом исторического соглашения
|Глава комиссии по государственно-правовым вопросам: Следует избегать любого вмешательства, направленного на препятствие деятельности СМИ
|Полиция Армении обнародовала окончательные списки избирателей на выборах в Совет старейшин Еревана
|Кочарян: Бывая в Крыму, у меня было четкое понимание, что большинство его населения ориентировано на Россию
|Геврок Костанян: Я не исключаю, что во время прежних властей имело место вмешательство в судебную систему
|Кочарян: Ответственность за 10 жертв первомартовских событий 2008 года, в первую очередь, лежит на тех, кто спровоцировал массовые беспорядки
|Кочарян об отношениях с Путиным: Мы были абсолютно честными друг с другом
|Геворк Костанян: Если в Армении прослушиваются телефоны глав СНБ и ССС, никто не может быть застрахован от незаконного вмешательства в его личную жизнь
|Роберт Кочарян считает, что новая власть в Армении хаотична, не разбирается в экономике и не имеет ясной программы действий, а он - полная противоположность этому
|Кочарян: Карабахский вопрос - не тема для митинговых обсуждений
|Кочарян обеспокоен участием Пашиняна в саммите НАТО
|Алиев в очередной раз подверг резкой критике власти Армении
|Комплексная комиссия штаба ЮВО проверяет боеготовность 102-ой российской военной базы в Армении
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 19-го сентября
|Премьер-министр Армении перенес свой визит в США, чтобы 23 сентября проголосовать на выборах в Совет старейшин Еревана
|"Репортеры без границ" осудили обыск, проведенный силовиками в офисе Yerevan.Today
|Ереван выразил соболезнования Москве в связи с крушением российского Ил-20 в Сирии
|Премьер Армении посетил передовые позиции Армии обороны Арцаха
|Омбудсмен Армении о предстоящих выборах в Совет старейшин: Необходимо искоренить тенденции, направленные на раскол общества
|Вице-премьер: Реализуемые USAID программы созвучны политике нового правительства Армении
|Во всемирно известном музее "Метрополитен" в Нью-Йорке откроется выставка "Armenia!"
|Президент Арцаха и премьер-министр Армении ознакомились с текущей ситуацией на северном участке границы
|В рамках празднования Дня независимости Армении на Площади Республики состоится "Час селфи": На фотосессию приглашены все 12 кандидатов в мэры Еревана
|В Армении официально стартовала кампания "Зеленые инициативы"
|Арпине Ованнисян оповестила ПАСЕ об обстрелах территории Армении со стороны Азербайджана
|Главный архитектор Еревана освобожден от должности по собственному желанию
|Наира Зограбян начинает встречи с послами зарубежных стран "по факту террора над свободой слова и совести" в Армении
|У США новый военный атташе в Армении
|Министр обороны Армении провел встречу с директором FAST
|Гражданин Армении был задержан в Грузии за попытку дачи взятки сотрудникам полиции
|Beeline: теперь переход на пакет "Смарт" бесплатен и для абонентов других тарифных планов
|В ЕС выразили удовлетворение деятельностью офиса Омбудсмена Армении в ходе событий в стране в апреле-мае текущего года
|В Генпрокуратуре Армении возбудили уголовное дело по факту предложения избирательной взятки на выборах в Совет старейшин Еревана
|Банк ВТБ (Армения) простил пени и штрафы клиентам на сумму более 1 млрд. драмов РА
|Омбудсмен на конференции в Варшаве рассказал о деятельности возглавляемого им офиса в ходе процессов в Армении в апреле-мае текущего года
|На территории Армении произошло землетрясение
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 18-го сентября
|СК Армении: В ходе обысков в офисе портала Yerevan.Today было конфисковано один процессор и 3 носителя информации
|Мэр Масиса отпущен на свободу под залог в 5 млн. драм
|Полиция Армении выявила экономические преступления в Ереванском государственном институте театра и кино
|Конверс Банк возобновил работу филиала <Гюмри> по новому адресу
|Памятник архитектору Каро Алабяну планируют установить в Москве
|Минкульт объявляет конкурс для литературных авторов в рамках Ереванского книжного фестиваля
|Лена Назарян: Тех, кто раздает предвыборные взятки надо изгнать из Армении или привлечь к ответственности
|Эрдоган обвинил МГ ОБСЕ в затягивании карабахского конфликта
|Шестеро членов вооруженной группы, обвиняемых в подготовке переворота в Армении, выпущены на свободу
|Офис омбудсмена Армении потребовал разъяснений от органа уголовного преследования относительно обыска в редакции портала
|Возбуждено уголовное дело по факту злоупотреблений должностными полномочиями в Агентстве по управлению водными ресурсами Армении
|Ереван об учениях ВС Азербайджана: Неприемлемо, осуждаемо и наносит серьезный ущерб мирному процессу по карабахскому урегулированию
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