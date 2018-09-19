Среда, 19 Сентября 2018 15:52

АрмИнфо.В Ереване приветствовали подписание между Пхеньяном и Сеулом исторического соглашения, в ходе двухдневного саммита, прошедшего в столице Южной Кореи 18-19 сентября.

"Мы высоко оцениваем, уже третий по счету в этом году, межкорейский саммит на высшем уровне, который прошел в Пхеньяне 18-19 сентября и подписание на нем исторического соглашения, направленного на нормализацию отношений, создание мер доверия и обеспечение мира в регионе", - говорится в заявлении МИД Армении, опубликованном в микроблоге в Twitter.

Напомним, межкорейский саммит на высшем уровне стартовал в Пхеньяне накануне. По итогам двухдневного саммита, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин подписали совместный документ - "Пхеньянскую декларацию".

В документе говорится, что КНДР планирует демонтировать ядерный реактор в Йонбене в соответствии с доверенностями с Соединенными Штатами. Ким Чен Ын подчеркнул, что подписанное в ходе саммита министрами обороны военное соглашение внесет вклад в дело денуклеаризации Корейского полуострова. Главы двух корейских государств также договорились уже в 2018 году начать работы по соединению железнодорожных и автомобильных дорог через разделяющую их буферную зону. Проект должен привести к выходу Транскорейской магистрали на Транссиб для доставок грузов из Южной Кореи в Европу через КНДР и Россию. В подписанном в Пхеньяне документе также говорится о том, что Республика Корея и КНДР намерены подать заявку на совместное проведение летних Олимпийских игр в 2032 году, и направить единую команду спортсменов на Олимпиаду-2020 в Токио.