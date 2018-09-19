Среда, 19 Сентября 2018 15:33

АрмИнфо. Любое процессуальное решение, принятое в отношении СМИ, должно быть крайне обоснованным и необходимым. Об этом 19 сентября в беседе с журналистами заявил бывший Генеральный прокурор Армении, глава парламентской комиссии по государственно- правовым вопросам Геворк Костанян, комментируя обыски, прошедшие 17-го сентября в редакции портала Yerevan today.

По словам Костаняна, следует избегать любого вмешательства, направленного на препятствие деятельности СМИ. Депутат заметил, что он не имеет необходимых полномочий, чтобы обсуждать достаточно ли было оснований для обыска, так как не знаком с ними. "Я могу обсуждать только последствия, связанные с данным обыском. Хочу подчеркнуть, что любое процессуальное решение, принятое в отношении СМИ должно быть крайне обоснованным и необходимым, и не должно препятствовать деятельности прессы", - отметил бывший генпрокурор Армении.

Отметим, что с утра 17 сентября в редакции сайта Yerevan.today и доме его главного редактора Севака Акопяна правоохранительные органы Армении провели обыски. Обыски, согласно СМИ, проводились на том основании, что сайт, якобы, опубликовал запись беседы глав службы национальной безопасности и специальной следственной службы на два дня раньше, чем это сделали остальные СМИ. Поводом для подобного утверждения стал поисковик google. Поисковик указывает, что публикация записи на данном портале была сделана за два дня до того, как она появилась в других СМИ. Однако редакция портала утверждала, что опубликовала запись беседы в те же часы, что и все остальные армянские СМИ, просто имели место проблемы поисковика. Аналогичная ситуация, добавили в редакции, сложилась и с порталом газеты "Грапарак". Тот же поисковик указывает, что запись на этом портале появилась на 5 дней до дня публикации в остальных СМИ. Меж тем, редакция Yerevan.today еще 12 сентября, заметив проблему поисковика, выступила с опровержением. "В сети распространились сведения, будто наш сайт два дня назад разместил запись беседы глав СНБ и ССС. Демонстрируются какие-то "доказательства". Интернет-эксперты уже опровергли это, отметив, что в системе Google возникли сбои. Сообщаем, что о записи узнали случайно, 11 сентября, в то же время, около 14 часов, что и остальные коллеги и пользователи сети. на сайте материал был размещен около 15 часов, когда информация уже широко освещалась в СМИ", - отмечается в сообщении редакции.

Напомним, что, согласно СК, в рамках уголовного дела по факту прослушки телефонного разговора глав Службы национальной безопасности и Специальной следственной службы проводятся обыски по различным адресам, в том числе и в редакции портала Yerevan.today. С заявлением, осуждающим обыск в редакции портала, выступили редактора ряда СМИ, депутат Самвел Фарманян.