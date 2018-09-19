Среда, 19 Сентября 2018 15:30

АрмИнфо. Полиция Армении обнародовала окончательные списки избирателей на выборах в Совет старейшин Еревана.

Согласно сообщению Полиции Армении, по предварительным спискам на 03.09.2018 число избирателей составляло 850 124. По положению на день публикации окончательных списков количество избирателей составляет 848 343 человек.

Кроме того, в Полиции Армении будет работать телефон "Горячей линии" 010-54-41-22, на который можно будет направить жалобы в связи с нарушениями на выборах.

В предстоящих 23 сентября этого года досрочных выборах в Совет старейшин Еревана будут участвовать актер Айк Марутян (от партии "Гражданский договор"), Заруи Постанджян (лидер партии "Еркир цирани"), Арарат Зурабян ("Армянское общенациональное движение"), Наира Зограбян ("Процветающая Армения"), Артак Зейналян ("Просвещенная Армения" и "Республика"), Раффи Ованнисян (Наследие), Мгер Шахгельдян ("Оринац Еркир"), Артак Аветисян (Реформисты), Мануел Гаспарян (Демократический путь). Желание баллотироваться выразила также дочь видного армянского архитектора Артура Тарханяна, супруга политзаключенного, выпущенного недавно на свободу и осужденного бывшими властями за организацию беспорядков, Андреаса Гукасяна - Анаит Тарханян (партия "ГАЛА").