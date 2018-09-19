Среда, 19 Сентября 2018 15:18

АрмИнфо. "Я никогда не мог подумать, что может быть война между Украиной и Россией. Трудно было вообразить, что такое возможно",- признался в интервью "Коммерсант" второй президент Армении Роберт Кочарян.

По его словам, россияне убеждены, что Крым российский. "И исторически он, несомненно, российский. Мое отношение как выходца из Карабаха и первого президента Карабаха состоит в том, что нужно в первую очередь посмотреть, что думают люди, живущие на этой земле. Речь о чем? О каких-то квадратных километрах земли или речь все-таки о людях, которые на этой земле живут? К сожалению. Невозможно оторвать человека от земли, на которой он живет. Убежден, что это не только километры, но и люди. Поэтому есть процедура референдума, есть понятие самоопределение. Если есть уважение к самоопределению нации, то, делая все по этим процедурам, как, в принципе, в новейшей истории произошло в целом ряде стран, было бы правильным разводом в том случае, когда совместное проживание ставит под угрозу жизнь и безопасность людей. Бывая в Крыму, у меня было четкое понимание, что большинство населения ориентированы на Россию, это было очевидно ",- заявил он.

При этом Кочарян заметил, что процессы могли бы развиваться по несколько иному сценарию, который бы не привел к дальнейшему кровопролитию в Донецке, Луганске.