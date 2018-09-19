Среда, 19 Сентября 2018 15:01

АрмИнфо. Я не исключаю, что и во время прежних властей, имело место вмешательство в судебную систему. Об этом 19 сентября в беседе с журналистами заявил бывший Генеральный прокурор Армении, глава парламентской комиссии по государственно­правовым вопросам Геворк Костанян.

"Исходя из особенности моей профессии, я не могу позволить себе давать какие-либо оценки. Я не исключаю, что подобные случаи могли быть, но делать точные заявления возможно только в том случае, если у нас будут четкие доказательства", - отметил Костанян.

На замечание о том, что в последние годы прослушивались также телефоны других должностных лиц, например Вардана Осканяна и Александра Арзуманяна, бывший генпрокурор заявил: "В связи с данными делами пока не установлено, были ли прослушки осуществлены в соответствии с законом или с его нарушением".

Кроме того, Костанян в очередной раз выразил обеспокоенность тем, что в Армении прослушиваются телефонные разговоры глав таких серьезных структур как СНБ и ССС. "Если в нашей стране прослушиваются телефонные разговоры глав СНБ и ССС, значит, что никто в нашей стране не застрахован от незаконного вмешательства в его личную жизнь. В ходе работы парламентской комиссии по расследованию дела о прослушке глав Службы национальной безопасности и Специальной следственной службы мы попытаемся установить есть ли в нашей стране достаточные законодательные механизмы для защиты прав человека", - отметил Костанян, не скрыв, что опасается того, что и его телефон может прослушиваться. Отметим, что 11 сентября в сети появилась аудиозапись телефонного разговора глав СНБ и ССС. Собеседники обсуждали уголовные дела в отношении второго президента Роберта Кочаряна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. Кроме того, глава СНБ заявляет, что ему звонил судья и консультировался, какое решение вынести по уголовному делу в отношении Роберта Кочаряна. Подлинность записи признали как премьер-министр Армении Никол Пашинян, так и сами участники беседы. В Генпрокуратуре было возбуждено дело по признакам ч. 1 ст. 146 (Незаконное нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан) и п. 4 ч. 3 ст. 254 (Несанкционированное копирование информации, хранящейся в компьютере, компьютерной системе, сети или на машинных носителях, либо неправомерное завладение ею иным образом, либо перехват информации, передаваемой с использованием средств компьютерной связи, совершенные в целях получения информации, имеющей особую ценность) Уголовного кодекса РА. Спустя несколько часов директор СНБ Артур Ванецян и начальник ССС Сасун Хачатрян подтвердили подлинность аудиозаписи, назвав это "жалкой попыткой" помешать раскрытию всех обстоятельств дела о событиях 1 марта 2008 года.