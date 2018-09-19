Среда, 19 Сентября 2018 15:00

АрмИнфо.Ответственность за события 1 марта 2008 года в первую очередь лежит на тех, кто радикализировал ситуацию в результате предвыборной кампании настолько, что все это взорвалось в виде общественного конфликта. Об этом в интервью "Коммерсант" заявил второй президент Армении Роберт Кочарян.

"Ответственность за десятерых погибших лежит прежде всего на тех, кто спровоцировал массовые беспорядки. И конечно, поскольку в данном случае была оппозиция, была власть, в какой-то степени эта ответственность делится. Несомненно, делится. Может быть, кто-то мог бы сделать что-то, что предотвратило бы этот конфликт. Но в сослагательном наклонении, ретроспективно можно придумать такое количество сценариев, что просто запутаешься. Могло быть все гораздо хуже в той ситуации.

Прокручивая назад, я часто думал, что можно было бы сделать по-другому, чтобы этого не произошло. Очень сложно. Иногда думаешь, а вот так могло бы быть по-другому, и сразу масса аргументов, что могло быть и хуже. По факту я просто убежден, что ответственность и на властях, но в первую очередь ответственны те, кто спровоцировал массовые беспорядки. Конечно, это была трагедия, и не дай бог, чтобы такое повторилось. Смотрите, что сейчас делается. Снова делят общество на черных и белых",- заявил он. По его словам, и тогда оппозиция пыталась делить общество на "белых и черных". "Тогда

вся предвыборная кампания строилась на мобилизации протестного электората, и основные лозунги были черно-белые. Но политик не только за свои поступки и действия должен быть ответственным, но и за действия тех, кто за ним пошел. Потому что он своими речами создает атмосферу, при которой эти действия становятся возможны. Вот сейчас говорят, что в стране есть черные силы и белые силы и "те, кто не с нами,- это черные силы". Закладываются предпосылки для поляризации общества по черно-белому признаку. Нельзя к этому относиться равнодушно",- заявил он.