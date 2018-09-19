Среда, 19 Сентября 2018 14:58

АрмИнфо."В течение всех 8 лет моего президентства и президентства Владимира Путина мы тесно сотрудничали. Отношения были абсолютно честными, результаты - ошеломляющими",- признался в интервью "Коммерсант" второй президент Армении Роберт Кочарян.

По его словам, до того в Армении почти не было российских инвестиций. "Теперь посмотрите, сколько российских компаний вошло на армянский рынок. Серьезных, крупных, интересных. Я уже не говорю о военно-технических отношениях. Конечно, выстроились и личные отношения. Мы никогда друг другу не врали. Эти отношения были очень искренние, откровенные, прямые. И я, и он всегда считали, что надо о проблемах прямо говорить, решать их, договариваться. Не выносить трения в публичную плоскость (трения всегда бывают). Как только выносишь в публичную плоскость, надо той же публике доказывать, кто прав, кто не прав, а это сильно осложняет поиск реальных компромиссов. Есть такие примеры с другими странами в том же евразийском сообществе. Такое длительное сотрудничество нас сблизило и чисто по-человечески. Наши контакты продолжались все время после моего президентства. Я их не афишировал и не пытался капитализировать каким-то образом. Я с огромным уважением отношусь к нему, чувствую, что его отношение ко мне схожее ",- признался Кочарян, добавив, что беседы с Путинным никогда не ограничивались ситуацией в Армении, они затрагивали гораздо более широкий круг вопросов.

При этом Кочарян подчеркнул, что Армения - маленькая страна, и если в отношениях есть ощущение вассальности, то никогда эти отношения не перерастут в дружбу. "Понятно, что Россия и Армения несопоставимы по своему потенциалу, но если у тебя есть внутренняя свобода, то как человек ты не строишь отношения под давлением де- факто неравных ресурсов. Перешагнуть через это у многих просто не получается. Я видел

на разных саммитах, как многие руководители маленьких государств увиваются вокруг президента США. Ну не может быть там дружбы! Там могут быть какие-то вассальные отношения. Если мы говорим о дружбе, то должны говорить о личных отношениях. Об отношениях персональных в отрыве от того, каких размеров государство стоит за тем или иным президентом. Это же видно, лебезит он перед президентом крупной державы, увивается вокруг него или есть внутреннее достоинство и понимание, что страны неравны, но в личном плане ты настолько свободен, что готов к личным равным отношениям с человеком. И то, что он президент огромной, большой и сильной страны,- это не подавляет твою личную свободу, твое личное восприятие самого себя в этих отношениях. Что в нем (Владимире Путине.- "Ъ") мне нравилось, это то, что он в общении никогда не пытался подчеркнуть, что он президент страны, которая раз в тридцать больше Армении. Никогда этого не делал",- объяснил второй президент РА