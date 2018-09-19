Среда, 19 Сентября 2018 14:58

АрмИнфо.Вопрос связанный с прослушкой телефонного разговора глав СНБ и ССС является очень беспокоящим. Об

этом 19 сентября заявил председатель парламентской Комиссии по расследованию дела о прослушке глав Службы национальной безопасности и Специальной следственной службы Армении, бывший генпрокурор Геворк Костанян.

Коснтанян отметил, что это грубое нарушение прав человека. "Прослушка телефонного разговора является грубым и незаконным вмешательством в частную жизнь человека. Если прослушивается телефон двух глав столь важных силовых структур, то как может обычный гражданин быть уверен в том, что его телефонная беседа является конфиденциальной", - заявил председатель комиссии. Бывший генпрокурор также отметил, что в ходе своей деятельности комиссия также будет рассматривать вопрос о нарушении права на справедливое судебное разбирательство.

Глава комиссии также предложил перенести заседание на следующую неделю с тем, чтобы участники комиссии смогли представить схему графика работы комиссии. Костанян отметил, что необходимо установить, во-первых, какой режим рабочего графика предлагают участники комиссии. Во-вторых, выбрать заместителя главы комиссии. "Пусть каждый из нас выступит с предложением относительно списка необходимых документов, и того, представителя какого органа следует вызвать на следующее заседание? Каких международных экспертов следует пригласить? И наконец, каких должностных лиц следует пригласить в Комиссию, чтобы они выразили свою позицию", - заключил Костанян. Следующее заседание Комиссии состоится 26 сентября в 12:00.

Отметим, что 11 сентября в сети появилась аудиозапись телефонного разговора глав СНБ и ССС. Собеседники обсуждали уголовные дела в отношении второго президента Роберта Кочаряна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. Кроме того, глава СНБ заявляет, что ему звонил судья и консультировался, какое решение вынести по уголовному делу в отношении Роберта Кочаряна. Подлинность записи признали как премьер-министр Армении Никол Пашинян, так и сами участники беседы. В Генпрокуратуре было возбуждено дело по признакам ч. 1 ст. 146 (Незаконное нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан) и п. 4 ч. 3 ст. 254 (Несанкционированное копирование информации, хранящейся в компьютере, компьютерной системе, сети или на машинных носителях, либо неправомерное завладение ею иным образом, либо перехват информации, передаваемой с использованием средств компьютерной связи, совершенные в целях получения информации, имеющей особую ценность) Уголовного кодекса РА. Спустя несколько часов директор СНБ Артур Ванецян и начальник ССС Сасун Хачатрян подтвердили подлинность аудиозаписи, назвав это "жалкой попыткой" помешать раскрытию всех обстоятельств дела о событиях 1 марта 2008 года.

Напомним, что 13 сентября по факту прослушки телефонного разговора глав Службы национальной безопасности РА Артура Ванецяна и Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна в Национальном Собрании Армении было принято решение о создании временной комиссии по факту препятствования осуществлению правосудия, нарушения права на справедливое судебное разбирательство и тайны телефонного разговора. Решение об этом было принято сегодня 47 голосами "за" и 14 "против". За документ проголосовали в основном депутаты от Республиканской партии, против - блока "Елк". Согласно решению парламента, в состав комиссии будут включены 5 депутатов от РПА, 3 - от блока "Царукян", 2 от блока "Елк" и 1 от партии АРФ "Дашнакцутюн".