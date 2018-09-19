Среда, 19 Сентября 2018 14:57

АрмИнфо.Никол Пашинян - метеорит или комета, которая сгорает очень быстро. Такое мнение высказал в интервью российскому изданию "Коммерсант" второй президент Армении Роберт Кочарян, обвиняемый в свержении конституционного строя РА.

По словам Кочаряна, он никогда из политики не уходил, поскольку "президенты из политики не уходят". Лет десять он был весьма пассивен, иногда высказывал свою точку зрения по принципиальным вопросам, с которыми не был согласен, но иной активности не проявлял. "Сейчас я гораздо более активно буду высказываться. Уже высказываюсь. Я буду вовлечен в политические процессы. В каких форматах? Это может быть партия, может быть движение, может быть активное содействие какой-то партии, может быть персонифицировано или неперсонифицировано", - указал он.

Как считает экс-президент, в Армении произошла смена власти из-за того, что была усталость от предыдущих властей, было ощущения застоя. Иначе вряд ли было бы такое массовое движение, отметил он. "Пашинян почувствовал протестные настроения и вовремя их возглавил, что вылилось в смену власти. Это было впечатляюще>, - заявил Кочарян.

По его словам, можно легко прийти к власти на популизме - таких примеров в современной истории много, но гораздо сложнее из нее уйти. "Ты приходишь на популизме, а уходить надо с достоинством и с реальными результатами. Четыре месяца показали, что пока идет аккумулирование проблем практически по всем направлениям. И это одна из причин моего возвращения в политику>, - заявил Кочарян.

Второй президент Армении, руководивший страной в течение 10 лет - с 1998 - 2008гг, заявил, что четыре месяца - это период достаточный, чтобы понять, насколько власть компетентна, на какие ценности опирается и способна ли она к системной работе. За эти четыре месяца он понял, что новая власть в РА <хаотична, не разбирается в экономике, не имеет ясной программы действий". Состав правительства эклектичен, нет ясных геополитических приоритетов. "Есть достаточно яркий лидер, но его неуемное стремление к популизму вызывает серьезное беспокойство. Мне это напоминает латиноамериканский популизм в стиле Уго Чавеса (президент Венесуэлы в 1999-2013 годах.- "ред"). Если присмотреться и провести аналогии, это очень похоже.

Между тем, свои годы президентства в Карабахе и в Армении Роберт Кочарян называет успешными "по результатам". "Вопрос не в том, что я ищу власть. Я ее десять лет не искал. Все возможные карьерные высоты мною взяты. Да, мне хотелось бы, чтобы ко мне обращались <господин президент>, а не <господин премьер-министр>, первое звучит лучше. Но вопрос не в стремлении занять конкретную должность, а в четком понимании, что происходящее сейчас просто неприемлемо для страны. Это мотивирует тебя совершенно по-другому. Быть в стороне и быть равнодушным к тому, что происходит сейчас - я бы этого просто не простил себе>, - указал он.

На вопрос каким ему видится его роль в РА - быть локомотивом, который потащит других, с его точки зрения, более достойных, или же он претендует на то, чтобы руководить процессами в государстве, Кочарян ответил: <Любой из этих вариантов в принципе возможен. Но что я уже сделал: я показал оцепеневшему обществу, что не надо ничего бояться, надо высказывать свою точку зрения, надо бороться за эту точку зрения. В этом плане я чего-то уже достиг. Атмосфера сейчас в Армении не та, что была два месяца назад".

Как считает отставной президент, во-первых, надо наконец-то начать работать - думать об экономике, создавать рабочие места, думать о безопасности страны. Он также обеспокоен поведением прессы. "Эйфория у одной части общества и оцепенение у той части общества, которая анализирует, думает, понимает последствия каких-то действий, трендов. Сейчас эта часть общества высказывается в полный голос, и, я думаю, это будет продолжаться. В этом плане, считаю, существенную роль сыграла моя позиция. Это тоже факт", - отметил он.

Тем не менее, как считает Кочарян, "каждый здравомыслящий человек понимает, в чем ответ". Свой арест 2-й президент назвал попыткой изоляции вероятного политического противника, поскольку, как считает Кочарян, "новую власть сильно беспокоят, результаты, которые были достигнуты во время его президентского правления". И заметная часть общества, по словам экс-президента, понимает, что он в состоянии сделать это еще раз. "Самое главное не то, что было в прошлом, а то, что ты можешь сделать в будущем. Что мы получили сегодня? Разделение общества на белых и черных. Отпугнули инвесторов не только собственных, но и зарубежных. Резкое повышение цен на базовые продукты питания, полное отсутствие внятной экономической политики. Никто не знает, что в голове у этих новых членов правительства. Это означает неопределенность, а деньги от неопределенности убегают. Это полная противоположность тому, что было в мое время. И полная противоположность тому, как представляют люди меня в роли президента: определенность, прогнозируемость, порядок, экономический рост>, - подчеркнул Роберт Кочарян.