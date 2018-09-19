Среда, 19 Сентября 2018 14:32

АрмИнфо. "Мы живем в сложном взрывоопасном регионе. У нас четыре соседа, с двумя из которых закрытые границы. С одним отсутствуют дипотношения и есть огромный багаж исторических проблем и взаимного неприятия. С другой стороны, у нас ситуация <ни войны, ни мира>. Но это потенциальная война, которая может разразиться в любое время". Об этом в интервью "Коммерсант" заявил второй президент Армении Роберт Кочарян.

По его словам, любой неосторожный шаг в геополитических приоритетах - прямая угроза безопасности страны. "Есть ли возможность говорить о нашей безопасности в другой системе координат? Насколько это реально? Будем называть всех нас проармянскими политиками. Но, будучи проармянскими, мы можем глубоко заблуждаться в выборе приоритетов. Поэтому я бы воздержался от клише <пророссийский> или <прозападный>. Речь о том, как мы воспринимаем ту систему координат, в которой находимся. Правильно ли мы ее воспринимаем? Были шаги совершенно неприемлемые, и сейчас пытаются это поправить. Насколько это искренне, покажет время",- заявил Кочарян.

Касаясь заявлений премьер-министра РА Никола Пашиняна о том, что между Арменией и Россией замечательные отношения, Кочарян заверил, что Пашинян тем самым пытается выправить впечатление, которое оставил от своих первых шагов и от всей предыдущей своей деятельности. "Когда политик до прихода к власти говорил одно, а после прихода другое, свидетельствует о его непоследовательности, это означает, что при определенных обстоятельствах он точно так же может переформатироваться. Такие качества в политиках часто встречаются, но разница между политиком и государственным деятелем в том, что последний, принимая решения, думает вдолгую, стратегически", - заявил Кочарян, подчеркнув, что ему непонятно участие армянской стороны на уровне первого лица в саммите НАТО в Брюсселе. "Участие для каких-то селфи в коридорах",- отметил он.

Отвечая на ремарку о том, что и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев участвовали в саммитах НАТО, Кочарян заверил, что это были другие времена. "Я тоже участвовал в саммите НАТО, но тогда совместных программ у России и НАТО было больше, чем у НАТО с Арменией. Не было такого противостояния, а был вектор взаимодействия между альянсом и Россией. В ситуации, когда разорваны даже контакты, такой подчеркнутое участие - это некий сигнал. Было это сделано из-за недопонимания или намеренно, я не знаю. Но вопросы это вызывает. Те, кто считает, что мы по вопросам безопасности находимся в системе координат, которая наиболее эффективно обеспечивает нашу безопасность, обеспокоены. Это естественное беспокойство",- резюмировал он.