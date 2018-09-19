Среда, 19 Сентября 2018 13:26

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в очередной раз подверг резкой критике власти Армении.

Так, на встрече с представителями общественности Билясуварского района Алиев в очередной раз попытался заверить азербайджанскую общественность в том, что в случае чего, армянская армия не сможет конкурировать с Вооруженными силами Азербайджана, более того Армения оказалась в крайне тяжелом положении

"Режим криминальной диктатуры, руководившей Арменией двадцать лет, пал. Я неоднократно говорил, что Арменией управляет группа бандитов, сегодня об этом говорит армянский народ. Но, к сожалению, новые лица, пришедшие к руководству в Армении, не осознают своей ответственности, выступают с глупыми заявлениями и предпринимают шаги, способствующие напряженности на линии соприкосновения, на армяно- азербайджанской границе. Азербайджанская армия дает и будет давать им достойный отпор, равно как осадила их во время апрельских боев 2016 года", - сказал Алиев, передает АзерТадж.

Он также попытался убедить собравшихся в том, что в ходе столкновения, произошедшего несколько дней назад на армяно-азербайджанской госгранице, "азербайджанские солдаты проучили армян так, что вряд ли в ближайшее время они придут в себя".

В заключение он вновь подчеркнул намерение Баку продолжить последовательную политику по милитаризации.