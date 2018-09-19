Среда, 19 Сентября 2018 13:11

АрмИнфо. Летный и технический состав более 20 истребителей и вертолетов армейской авиации российской авиационной военной базы Эребуни, дислоцированной в Армении, выполняют учебно-боевые задачи в рамках проверки боевой готовности.

Напомним, что по приказу командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковника Александра Дворникова российская база, дислоцированная в Армении, поднята по учебной тревоге с целью проверки боевой готовности. К проверке привлечены все подразделения российской военной базы.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Южного военного округа, комплексная комиссия штаба ЮВО оценивает действия экипажей авиации, которые имитируют ракетно- бомбовые удары по районам выполнения учебно-боевых задач подразделениями батальонной тактической группы и прикрывают действия сухопутных войск военной базы с воздуха в составе разведывательно- ударных контуров. Кроме того, авиация выполняет задачи боевого обеспечения войск, доставляя различные грузы и тактический воздушный десант в районы выполнения учебно-боевых задач.

Вместе с тем, военнослужащие артиллерийских подразделений российской военной базы, в рамках лагерного сбора приступили к уничтожению огневых позиций и бронетехники условного противника в горах из артиллерийских орудий, используя методику мортирной стрельбы. Уничтожение целей условного противника, расположенных в труднодоступных ущельях, в оврагах и на противоположных скатах высот, а также укрытых мощными железобетонными сооружениями артиллерийские расчеты выполняют прямой, полупрямой наводкой, с закрытых огневых позиций и навесной стрельбой при углах возвышения ствола свыше 20 градусов.

Тактико-специальные учения с боевой мортирной стрельбой проводятся с привлечением расчетов комплексов беспилотных летательных аппаратов, которые ведут разведку местности и определяют координаты огневых позиций условного противника. Военнослужащие в ходе стрельб также отрабатывают нормативы по быстрой смене огневых позиций и их маскировке. К лагерным сборам артиллерийских подразделений в российской военной базе привлечено более 500 военнослужащих и задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе современные комплексы беспилотных летательных аппаратов.

Также, в рамках проверки боевой готовности, подразделения российской военной базы совершили 100 км марш на полигон <Алагяз>. В ходе совершения марша подразделения, в сопровождении военной полиции и инспекторов военной автомобильной инспекции, отработали вопросы всестороннего обеспечения, в том числе защиту от атак ударных дронов, преодоление условно зараженных участков местности. В полевых условиях командиры воинских частей военной базы продемонстрируют навыки организации межвидового взаимодействия и управления приданными силами различных родов войск и на практике отработают задачи организации управления войсками с подвижных пунктов управления. Подразделения батальонных тактических групп выполнят учебно-боевые задачи с выполнением этапов боевых стрельб из всех видов штатного вооружения и применением разведывательно-ударных и огневых контуров во взаимодействии с самолетами и вертолетами истребительной и армейской авиации.

Всего к проверке привлечено более 2 тыс. военнослужащих и около 400 единиц автомобильной и бронетанковой техники, в том числе истребители МиГ- 29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и современные беспилотные летательные комплексы.