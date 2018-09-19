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 Среда, 19 Сентября 2018 13:10

Электросети Армении предупреждают об отключениях 19-го сентября

Электросети Армении предупреждают об отключениях 19-го сентября

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 19 сентября текущего года будут обесточены: 

в городе Ереван: 

10:00-14:00  собственные дома на улицах Норка 5, 7, 9, собственные дома на улице Овсепян, школа N 61, музыкальная школа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Норк-Мараш;

10:00-16:00  жилые дома 5-9 и собственные дома 13-32 на ул. Меликяна, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 5, 10, 11 и собственные дома 5-11 у Канакерской ГЭС, собственные дома 14/5 на ул.  Гапанцян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 9, 9А на 51-ой улице Арабкира и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 39-48 в 1-ом квартале Давташена, жилые дома 4/1, 6/1, 8, 8/1, 10/4, 10/6, 10/3, 12, 14, 16 в 1-ом Араратском массиве, улицы Кургинян,  Себастия и 2-ая улица Шаумяна, жилые дома 2А, 2/3 на ул. Р.Меликяна, жилые дома 2/2, 24/2, 26/1 на ул. Себастия и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), подьезды 6-8 жилого дома 47 и жилой дом 49 на ул. Мовсеса Хоренаци, собственные дома 36, 36А на ул. Нар-Доса, собственные дома 7-49 на ул. Христофора, жилые дома 16 и 18 на ул. Ачемяна, собственные дома 70-76 на 7-ой улице, 68-78 на 9-ой улице, 1-50 на 50-ой улице и улицы 24, 28, жилые дома 1, 3, 5, 7, 9 на проходе Атояна, собственные дома 1-107 на ул. Цхахотагорцнери;

10:30-16:30  жилые дома 11, 13, 33, 35, 37 на ул. Лео, жилые дома 3, 5/4, 6, 6/2 на пр.  Маштоца, жилые дома 2-10 на ул. Пароняна, собственные дома 7-20 на тупике Пароняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 7 на ул. Амиряна, жилые дома 2, 2а на ул. Кохбаци, жилые дома 1, 2, 3, 4, 8 на ул. Закяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 11 на ул. Хоренаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци, подземный переход Абовяна-Корюна, армянский государственный экономический университет и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 3 на ул. Каджазнуни, жилые дома 84/1, 86, 86/7 на ул. Врацян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 3, 5, 5а на ул. Амиряна, ООО "Ренко" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00  собственные дома 11-17 и жилой дом 113/3 на ул. Мурацана, собственные дома 1-17 на 3-ей улице, 20-41 на 12-ой улице в Нор Ареша;

11:00-17:00  жилые дома 50/3, 52/2 на пр. Аршакуняца, жилые дома 56/1, 58/1 на ул.  Ширака, жилой дом 85/1 на ул. Мак-Варда, жилые дома 1/10, 2/10 на ул. Аэрация, жилой дом 16/2 на ул. Ехбайрутян, жилой дом 10 и собственные дома 6-22 на ул. Ахбюра Сероба, жилой дом 8 на 2-ом переулке и собственный дом 3 на 3-ем переулке Сосе, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 87 и собственные дома 21-62 на ул.  Гоголя, жилые дома 88-90 на ул. Райниса прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41 на 6-ой улице Лепсуса, детский сад N 153 прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирском марзе:

11:00-17:00 села Ацик и Мясникян;

в Арагацотнском марзе: 

11:00-17:00 село Агарак и частично села Сасуник, Ошакан, Воскеваз; в Араратском марзе:  10:00-12:00  частично 3-яя улица, жилые дома 3, 4, 5, 6 в окружном центре и военный комиссариат в городе Масис;

10:00-14:00 села Сисаван и Ванашен;

10:00-16:00 частично село Ванашен;

10:30-16:00 частично села Айгезард и Кахцрашен;

11:00-15:00 село Бардзрашен;

11:00-16:00 частично села Норашен, Неркин Двин, Верин Двин, Энаберд;

13:00-15:00  улица Дпроцаканнери, общежитие и частично 3-яя улица в городе Масис; в Вайоц Дзорском марзе: 

10:00-16:00 села Вардаовит и Гетик; частично села Караглух и Орс;

в Котайкском марзе:

10:30-14:00  частично село Нор Гехи, квартал "Еркрабан", воинская часть, государственная академия кризисного управления, станция сотового оператора "Виваселл МТС", птицефабрики "Лусакерт", "Арутюнян" в Нор Гехи, частично село Аргел;

10:00-16:00  частично села Балаовит и Акунк; частично квартал "Багреванд" в Джрвеже; 14:30-16:30  частично село Нор Гехи, компании "Илья Назарян", "Лидер", "А.Бабаханян", "Г. Киракосян" в Нор Гехи; 

в Гегаркуникском марзе: 

10:00-11:00 частично село Кармир;

10:00-12:00  село Дзорагюх, школа N 1 в Дзорагюхе, станции сотовых операторов "Виваселл МТС", "Юком";

10:30-12:30  село Цовинар, станции сотовых операторов "Виваселл МТС", "Юком", <Веон Армения";

12:00-13:00 частично село Сарухан;

в Ширакском марзе: 

11:00-17:00 село Сарнахбюр в Анийском регионе; в Сюникском марзе: 

09:20-11:20 частично село Андокаван;

11:00-16:00  село Ангегакот и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); села Акнер, Веришен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами). 

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.

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Свитальски: 70% населения Армении доверяет Евросоюзу, между тем доверие к ЕАЭС упало до 48%Свитальски: 70% населения Армении доверяет Евросоюзу, между тем доверие к ЕАЭС упало до 48%
Премьер-министр: В случае азербайджанской провокации мы должны быть готовы защищаться и нанести ответный ударПремьер-министр: В случае азербайджанской провокации мы должны быть готовы защищаться и нанести ответный удар
Премьер-министр Армении в Брюсселе встретится с генеральным секретарем НАТОПремьер-министр Армении в Брюсселе встретится с генеральным секретарем НАТО
Эдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталосьЭдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталось
У Армении прекрасная армия… готовая к русско-японской войне   У Армении прекрасная армия… готовая к русско-японской войне   
Армянский национальный конгресс готов оказать содействие в расследовании событий 1- го мартаАрмянский национальный конгресс готов оказать содействие в расследовании событий 1- го марта
Арам Саркисян: Определенная часть азатамартиков хотелa бы видеть меня на должности главы Союза добровольцев <Еркрапа>Арам Саркисян: Определенная часть азатамартиков хотелa бы видеть меня на должности главы Союза добровольцев <Еркрапа>
СМИ: Судьба Тарона Маргаряна уже предрешенаСМИ: Судьба Тарона Маргаряна уже предрешена
Степанакерт: Если Баку вдруг решится на очередную военную авантюру - флаги Арцаха будут развиваться на всех азербайджанских госучрежденияхСтепанакерт: Если Баку вдруг решится на очередную военную авантюру - флаги Арцаха будут развиваться на всех азербайджанских госучреждениях
Пашинян: В нахиджеванском направлении нет серьезных продвижений противника - говорить о потере территорий нелепоПашинян: В нахиджеванском направлении нет серьезных продвижений противника - говорить о потере территорий нелепо
Генерал Манвел Григорян останется под стражейГенерал Манвел Григорян останется под стражей
Газета: В сентябре в Армении состоятся досрочные парламентские выборы, а до этого премьер Пашинян подаст в отставкуГазета: В сентябре в Армении состоятся досрочные парламентские выборы, а до этого премьер Пашинян подаст в отставку
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